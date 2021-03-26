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    14:51, 26 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус в СКО: семь новых случаев за сутки выявили в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, все семь случаев приходятся на Петропавловск. В районах не зарегистрировали за минувшие сутки ни одного нового инфицированного.

    У всех заболевших были симптомы. ПЦР-анализы на коронавирус отобрали у них по эпидемиологическим показаниям.

    «За истекшие сутки четыре лаборатории области провели 482 ПЦР-исследования. Всего за год – 293 111. Положительных результатов – 4,4%», - добавили в пресс-службе.

    Всего в области зарегистрировали 12 940 инфицированных. В том числе 406 завозных. У 8 054 североказахстанцев были симптомы заболевания, остальные – бессимптомные носители.

    Регион уже месяц находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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