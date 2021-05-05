Коронавирус в СКО: какие ограничения снимут с 5 мая

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, касающееся карантинных ограничений из-за распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге А. Жуматаев отметил, что за неделю в регионе число инфицированных снизилось на 34% - с 242 до 159 случаев. За минувшие сутки по области выявили коронавирус у 13 человек. В том числе шесть в Петропавловске. Все относятся к симптомной форме заболевания.

«21 апреля наша область перешла в «зеленую зону». 4-го мая было принято решение об ослаблении карантинного режима. Разрешается работа при соблюдении санитарных требований без ограничения по времени объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей. Продлевается время работы для объектов общественного питания до двух часов ночи, разрешена работа летних площадок с 7-ми часов утра до двух часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. При этом проведение массовых торжественных мероприятий по-прежнему остается под запретом. Разрешается работа при заполняемости не более 30% боулингов и компьютерных клубов», - сообщил А. Жуматаев.

Изменения вступили в силу со дня подписания.