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    16:07, 05 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в СКО: какие ограничения снимут с 5 мая

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, касающееся карантинных ограничений из-за распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге А. Жуматаев отметил, что за неделю в регионе число инфицированных снизилось на 34% - с 242 до 159 случаев. За минувшие сутки по области выявили коронавирус у 13 человек. В том числе шесть в Петропавловске. Все относятся к симптомной форме заболевания.

    «21 апреля наша область перешла в «зеленую зону». 4-го мая было принято решение об ослаблении карантинного режима. Разрешается работа при соблюдении санитарных требований без ограничения по времени объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей. Продлевается время работы для объектов общественного питания до двух часов ночи, разрешена работа летних площадок с 7-ми часов утра до двух часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. При этом проведение массовых торжественных мероприятий по-прежнему остается под запретом. Разрешается работа при заполняемости не более 30% боулингов и компьютерных клубов», - сообщил А. Жуматаев.

    Изменения вступили в силу со дня подписания.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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