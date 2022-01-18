Коронавирус в СКО: более тысячи человек находятся на лечении

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с точки зрения медицины рассказал на заседании акимата и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас на лечении и под наблюдением находятся 1082 пациента с коронавирусом. Из них 861 человек - на амбулаторном лечении и 221 - в инфекционных отделениях.

«Начиная с середины ноября и заканчивая декабрем прошлого года, наблюдалась положительная динамика в поэтапном снижении заболеваемости и уровня госпитализации, что позволило частично сократить коечный фонд. На 22 декабря зафиксирована занятость на уровне 17%, в начале января в инфекционных стационарах находились менее 160 пациентов, занятость составляла 12%. С 10 января мы наблюдаем резкий подъем заболеваемости. Ежедневно растет количество амбулаторных больных и количество госпитализированных пациентов», - проинформировал Н.Айманов.

Роста количества тяжелых пациентов пока не наблюдается. На ИВЛ находятся 11 человек.

Суточная госпитализация в инфекционные стационары за январь увеличилась на 10% - с 25 до 28 человек в день.

Увеличили количество действующих мобильных бригад с 54 до 88. В резерве имеется еще более 30 бригад. Нагрузка на одну бригаду увеличилась с 2-3 пациентов до 10-12 в день.

«С 11 января наблюдается рост заболеваемости среди беременных, выявлено 22 новых случаев. На протяжении недели ежедневно регистрируется до 8 новых случаев коронавируса среди беременных. Под наблюдением находятся 23 женщины, из них одна с пневмонией. В начале января заболеваемость детей снизилась на 40%, после чего снова начался подъем и сейчас под наблюдением находятся уже 135 детей. Ежедневно заболевают до 28 детей. В сутки госпитализируется два-пять человек. Сейчас 15 детей находятся в стационаре и 120 на амбулаторном лечении», - сообщил Н.Айманов.

Скончались от коронавируса 456 жителей региона. Из них 413 – в период с 15 июля по текущую дату.

«23 умерших прошли полный курс вакцинации, но имели тяжелые сопутствующие заболевания. Нельзя исключить продолжение циркуляции двух штаммов одновременно. То есть, меры профилактики в виде соблюдения санитарных, карантинных мер и вакцинопрофилактика являются основными мерами борьбы по снижению госпитализации и смертности от коронавируса», - подчеркнул Н.Айманов.