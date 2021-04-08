Коронавирус в СКО: более 200 человек находятся в инфекционных стационарах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в стационарах находятся 216 человек, инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что 17 человек - в тяжелом состоянии, восемь – в крайне тяжелом.

«Вы знаете ситуацию в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте. Наблюдается рост. В том числе много людей нуждаются в стационарном лечении. Мы готовимся к возможному росту числа инфицированных. Развернули 630 коек. Занятость составляет 33-35%», - сказал Н.Айманов.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 20 новых случаев инфицирования, в том числе 18 с симптомами заболевания. В Петропавловске выявили 11 человек с коронавирусом, остальных – в четырех районах области.

«За год в инфекционных стационарах пролечились более 9,8 тысячи человек. Более 700 были в реанимациях. Это говорит о том, что инфекция вызывает серьезные осложнения. Доказано, что единственным профилактическим средством является вакцинация. Есть такое понятие как коллективный иммунитет. Он достигается при вакцинации 60% и более процентов населения», - сказал Н.Айманов.

Всего в регионе зарегистрировали 13 168 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 12 715 человек.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидают в апреле в СКО.