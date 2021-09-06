Коронавирус в СКО: большая часть инфицированных – в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 74 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего инфицированных выявили в Петропавловске – 33 человека. Десять новых случаев в Тайыншинском районе, шесть – в Айыртауском, по четыре – в районах Шал акына, М. Жумабаева, Кызылжарском и Жамбылском, три – в Мамлютском и по два – в Уалихановском, Аккайынском и районе имени Г. Мусрепова.

Из 74 случаев 65 – с симптомами заболевания. У 70 человек ПЦР-анализ отобрали по эпидемиологическом показаниям, у четырех – с целью эпиднадзора.

Всего за сутки четыре лаборатории региона провели 842 ПЦР-исследования.

Общее число инфицированных с марта прошлого года составило 22 744 человека.

На 6 сентября первый компонент вакцины против коронавируса получили 227 600 человек, или более 40% от общего числа населения. Полный курс вакцинации прошли 202 398 жителей региона.

С 4 сентября область находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса.