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    14:16, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус в СКО: 151 заболевший и четыре смерти за сутки

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 151 новый случай инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления здравоохранения, из 151 случая только 12 относятся к бессимптомному носительству.

    В инфекционных стационарах увеличилось количество госпитализированных. На утро 21 октября в стационарах находится 771 человек. Загруженность возросла до 48%. В реанимации – 51 человек. Загруженность – 44%.

    За сутки от коронавируса скончались четыре жителя региона. Общее число летальных случаев достигло 266.

    В октябре в области выявили 2 482 случая инфицирования коронавирусом. За неполный месяц регион перешагнул уровень инфицирования сентября, когда за весь месяц зарегистрировали 2 268 инфицированных. Наибольшее число положительных результатов ПЦР-исследований в октябре отмечается в городе Петропавловске, Кызылжарском, Жамбылском и районе М.Жумабаева. Меньше всего инфицированных в Акжарском районе.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 октября, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
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