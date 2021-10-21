Коронавирус в СКО: 151 заболевший и четыре смерти за сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 151 новый случай инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения, из 151 случая только 12 относятся к бессимптомному носительству.

В инфекционных стационарах увеличилось количество госпитализированных. На утро 21 октября в стационарах находится 771 человек. Загруженность возросла до 48%. В реанимации – 51 человек. Загруженность – 44%.

За сутки от коронавируса скончались четыре жителя региона. Общее число летальных случаев достигло 266.

В октябре в области выявили 2 482 случая инфицирования коронавирусом. За неполный месяц регион перешагнул уровень инфицирования сентября, когда за весь месяц зарегистрировали 2 268 инфицированных. Наибольшее число положительных результатов ПЦР-исследований в октябре отмечается в городе Петропавловске, Кызылжарском, Жамбылском и районе М.Жумабаева. Меньше всего инфицированных в Акжарском районе.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 октября, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне.