Коронавирус в РК: на 6% снизилась занятость реанимационных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о положительных сдвигах в уровне заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. За последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекцией снизилось в 34 раза», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза, амбулаторных больных - в 5,1 раз.

«На сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тысяч пациентов, из них 86% - на амбулаторном уровне и 14% - на стационарном», - отметила министр.

Она также добавила, что за последний месяц занятость инфекционных коек снизилась в 2,2 раза с 38 до 17%, реанимационных коек - на 6% с 20 до 14%.