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Коронавирус в РК: на 6% снизилась занятость реанимационных коек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о положительных сдвигах в уровне заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. За последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекцией снизилось в 34 раза», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.
По ее словам, число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза, амбулаторных больных - в 5,1 раз.
«На сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тысяч пациентов, из них 86% - на амбулаторном уровне и 14% - на стационарном», - отметила министр.
Она также добавила, что за последний месяц занятость инфекционных коек снизилась в 2,2 раза с 38 до 17%, реанимационных коек - на 6% с 20 до 14%.
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