Коронавирус в РК: еще семерых пациентов перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В том числе: в Алматы - 1, в Шымкенте - 2, в Западно-Казахстанской области - 2,

в Павлодарской области - 1, в Атырауской области - 1.Всего по РК 139 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.