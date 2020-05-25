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Коронавирус в РК: еще семерых пациентов перевели из реанимации в обычное отделение
25 Мая 2020 21:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В том числе: в Алматы - 1, в Шымкенте - 2, в Западно-Казахстанской области - 2,в Павлодарской области - 1, в Атырауской области - 1.
Всего по РК 139 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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