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Коронавирус в РК: еще две области перешли в «красную» зону
17 Января 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне: нет регионов.
Напомним, по состоянию на 16 января, в «желтой» зоне находились три региона: Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
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