Коронавирус в РК: еще две области перешли в «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

В «зеленой» зоне: нет регионов.

Напомним, по состоянию на 16 января, в «желтой» зоне находились три региона: Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.



