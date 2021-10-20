Коронавирус в РК: два мегаполиса и четыре области - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два мегаполиса и четыре области Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.