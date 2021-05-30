Коронавирус в РК: два города и две области - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре региона Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.