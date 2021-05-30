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    09:25, 30 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в РК: два города и две области - в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре региона Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

    В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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