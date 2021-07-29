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Коронавирус в РК: 16 регионов - в «красной» зоне, один - в «желтой»

29 Июля 2021 08:26
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Коронавирус в РК: 16 регионов - в «красной» зоне, один - в «желтой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 регионов Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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