Коронавирус: в Москве рекорд заболевших второй день подряд, в мире теперь доминирует «Дельта»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В России не прекращается рост числа заболевших коронавирусом, а вариант «Дельта», как сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

В России зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние четыре месяца - 17,9 тысяч новых случаев коронавируса - это максимум с начала февраля этого года. В Москве ситуация еще хуже - в столице зарегистрировано 9,12 тысяч новых случаев - рекордное число заболевших за весь период пандемии.

466 пациентов с коронавирусом за последние сутки умерли, из них 76 - в Москве.

После Москвы эпидемия быстрее всего развивается в Московской области (1 456 новых случаев), Санкт-Петербурге (996 новых случаев).

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 177 миллионов, за время пандемии умерли более 3,9 миллионов человек, получили прививку более 2,6 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Вариант «Дельта» становится доминирующим во всем мире

Штамм коронавируса, получивший название Дельта, становится преобладающим вариантом болезни во всем мире, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«Этот вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим во всем мире, потому что он более заразный», - сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По данным ВОЗ, штамм «Дельта» был впервые выявлен в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур, а сейчас он распространился уже более чем в 80 странах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно «Дельту» сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице. А как сказала российская вице-премьер Татьяна Голикова, инфицированность штаммом «Дельта» в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых - до 40%.

В Японии обсуждают возможность проведения Олимпиады без болельщиков

Провести Олимпийские игры в Токио без болельщиков будет «наименее рискованным» вариантом, заявили японские медицинские эксперты в своем отчете, который был опубликован в пятницу.

Олимпиада, которая должна была пройти в Токио в прошлом году, откроется через пять недель - 23 июля. Еще в марте этого года стало известно, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпиаду.

Некоторые японские официальные лица выразили желание, чтобы местные болельщики присутствовали на стадионах. Но медицинские эксперты заявили, что перемещения болельщиков могут способствовать распространению коронавируса и создадут нагрузку на медицинскую системы страны.

Окончательное решение о допуске на стадионы местных болельщиков, как ожидается, будет принято в понедельник, 21 июня.

Уже известно, что японские власти отказались от своих планов открыть шесть зон с прямой трансляцией Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Объекты, которые изначально предназначались для прямых трансляций, теперь будут использоваться как центры вакцинации.

В минувшую пятницу официальные власти и волонтеры, работающие на Олимпиаде, начали получать прививки от Pfizer. Всего в Японии, по данным Рейтера, хотя бы один компонент вакцины получили 16% населения страны.



