Коронавирус в мире: в ЮАР изучают связь между ковидом и ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава ВОЗ считает, что лучшая стратегия в период праздников – это отложить рождественские и новогодние планы, чтобы защититься от омикрон-варианта коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру. При этом ВОЗ не поддерживает широкомасштабные карантины из-за их негативного влияния на бизнес и психическое здоровье граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что лучшая стратегия в наступающий период праздников – это отменить рождественские и новогодние планы и отпраздновать позже. Причиной стал стремительный рост заболеваемостью новым омикрон-штаммом коронавируса.

По его словам, самый быстрый способ вернуться к нормальной жизни – это «принять трудные решения, необходимые для защиты себя и других», что зачастую будет связано со сменой предновогодних планов.

«Все мы устали от этой пандемии, все мы хотим проводить время с друзьями и семьей, все мы хотим вернуться к нормальной жизни, - сказал глава ВОЗ. - В некоторых случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий, например, нам пришлось отменить прием, который мы планировали провести с вами (журналистами) сегодня. Но отменить мероприятие лучше, чем отменить жизнь. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и потом горевать».

Тедрос заявил, что существуют убедительные доказательства того, что омикрон распространяется быстрее, чем дельта, и вероятность заражения новым вариантом более высока даже для полностью вакцинированных и переболевших ковидом ранее.

Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ, отметил, что на основании имеющихся данных считать течение омикрон-штамма более мягким по сравнению с предыдущими вариантами неразумно, и добавил, что все системы здравоохранения в мире будут испытывать повышенную нагрузку по мере роста числа заболевших.

Тедрос считает, что пандемия может закончиться в 2022 году, если к середине следующего года во всех странах мира будет вакцинировано 70% населения.

Между тем Всемирная организация здравоохранения не поддерживает широкомасштабную изоляцию из-за экономических последствий и ее влияния на психическое здоровье.

Доктор Маргарет Харрис, специалист ВОЗ по здравоохранению, заявила в интервью телеканалу Sky News, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса, - это сделать прививки.

На вопрос, хочет ли ВОЗ, чтобы люди отменяли празднование Рождества и Нового года, Харрис ответила, что глава ВОЗ имел в виду крупные мероприятия, в частности, тот самый прием для журналистов.

Простым людям, по ее словам, стоит задуматься, кто придет к ним на праздник, носят ли они маски и привиты ли они, а также и о других предупредительных мерах – в частности, проветривать помещение.

По ее словам, вакцины действительно защищают, в том числе уязвимых людей, от попадания в больницу и от смерти.

На вопрос, каковы шансы заразиться омикроном, но не попасть в больницу, она ответила: «Мы надеемся, что это так, особенно среди вакцинированных групп населения. Вот почему мы говорим, что вакцинация является ключевым моментом».

Харрис считает, что карантины работают в качестве предупредительной меры, но оказывают большое влияние на бизнес и на психическое здоровье граждан.

«Мы предпочитаем обойтись без массовой изоляции, потому что она несет огромные экономические последствия, очень серьезные социальные последствия и последствия для психического здоровья, - сказала она. - Но карантины действительно работают. Иногда наступает момент, когда больницы перегружены, и у правительства нет других вариантов».

«Но общая идея – ограничьте скопление людей и если вы находитесь вне дома, примите меры, например, правильно наденьте маску, чтобы она закрывала нос. И делайте все возможное. Надо мыть руки, дистанцироваться и – это очень важно – вакцинироваться», - сказала Харрис.

Европейские страны рассматривают возможность введения новых ограничений на передвижение. Омикрон стремительно распространяется в Европе, США и Азии, в том числе в Японии, где на одной военной базе один заболевший коронавирусом быстро заразил 180 человек.

Министр Новой Зеландии по борьбе с ковидом Крис Хипкинс сказал, что его страна, которая ввела одни из самых жестких в мире мер в отношении Covid-19, откладывает начало поэтапного открытия границы до конца февраля.

На омикрон сейчас приходится 73% всех новых случаев в США, по сравнению с менее 1% в начале месяца. В стране зарегистрирована первая смерть от этого варианта.

Южная Корея, Нидерланды, Германия и Ирландия собираются или уже ввели частичную или полную изоляцию или другие меры социального дистанцирования.

Великобритания, Германия и Португалия рассматривают новые ограничительные меры, чтобы держать распространение нового варианта под контролем.

«Мы оставляем за собой возможность принятия дальнейших мер, но это зависит от новых данных и их сопоставления с другими последствиями дальнейших ограничений», - сказал в интервью BBC член кабинета министров Стив Барклай, когда его спросили, могут ли дополнительные меры быть приняты до Рождества.

В ЮАР изучают связь новых вариантов ковида и ВИЧ. Южноафриканские ученые исследуют «весьма правдоподобную гипотезу» о том, что появление новых вариантов Covid-19 в некоторых случаях может быть связано с мутациями, происходящими в организме инфицированных людей, чья иммунная система уже ослаблена другими факторами, в том числе ВИЧ.

Исследователи уже заметили, что коронавирус может сохраняться в течение многих месяцев у ВИЧ-положительных пациентов, которые по разным причинам не принимали лекарства, позволяющие им вести здоровый образ жизни.

«Обычно нормально функционирующая иммунная система выгоняет вирус довольно быстро, - говорит профессор Линда-Гейл Беккер, возглавляющая Фонд Десмонда Туту по борьбе с ВИЧ в Кейптауне. - Но у тех, у кого иммунитет подавлен, вирус сохраняется. И он не просто сидит без дела, он реплицируется. И по мере репликации он претерпевает потенциальные мутации. А у кого-то, где иммунитет подавлен, этот вирус может продолжать свое существование много месяцев - мутируя по ходу дела».

Два случая, представляющих особый интерес, были выявлены в больницах Южной Африки. Одна женщина продолжала давать положительный результат на Covid-19 в течение почти восьми месяцев, в начале этого года, в то время как вирус претерпел более 30 генетических изменений.

Профессор Тулио де Оливейра, возглавляющий группу, подтвердившую открытие омикрона, отметил, что от 10 до 15 подобных случаев было обнаружено в других частях мира, включая Великобританию.

В настоящее время нет доказательств того, что какой-либо из «вызывающих озабоченность» (по классификации ВОЗ) вариантов коронавируса возник в Африке, хотя появление омикрона породило предположения о его возможной связи с кем-то из местного населения с ослабленной иммунной системой.