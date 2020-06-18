Коронавирус в мире: в Швеции 5000 смертей, в Бразилии 35 тысяч заболевших за сутки

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проявлять осторожность в использовании дексаметазона, который, как заявили британские ученые, может спасти жизни тяжелобольных пациентов с Covid-19. ВОЗ подчеркнула, что препарат необходимо применять исключительно под наблюдением медиков - и выписывать только тяжелобольным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Как отметила ВОЗ, нет данных, что лекарство может предотвращать заражение или помогать больным с легкой формой заболевания. «В этом случае очень важно, чтобы препарат использовался только для тяжелобольных пациентов, которым он, очевидно, может помочь», - заявил исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан.

Ранее исследователи сообщили, что включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

8,2 млн случаев заражений в мире





По статистике Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения Covid-19 в мире достигло почти 8,2 млн человек. Летальных исходов - около 444 тысяч.

Большая часть зарегистрированных случаев по-прежнему приходится на США, там их 2,1 миллиона, или около четверти мировых.

Штаты быстро догоняет Латинская Америка, и прежде всего Бразилия, на которую приходится около половины случаев в регионе. Сейчас, по данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, в Южной Америке около 1,6 млн подтвержденных случаев.

На этом фоне власти Пекина пытаются предотвратить вторую волну Covid-19. Город фактически изолирован от внешнего мира: его нельзя покидать, не сдав тест на коронавирус. В среду пекинский аэропорт отменил более тысячи рейсов.

В Сантьяго усилен карантин





В столице Чили Сантьяго был усилен карантинный режим после того, как в стране резко выросло количество заражений. Жителям города разрешено покидать дом лишь два раза в неделю.

Ситуация с пандемией в Чили - одна из худших в Южной Америке. По информации министерства здравоохранения, в стране было выявлено более 220,6 тыс. заболевших Covid-19. Умерли более 3,3 тыс. человек.

Швеция: 5000 смертей





Власти Швеции объявили, что в стране в связи с пандемией Covid-19 скончалось 5000 человек. Это значительно больше, чем в соседних странах.

Шведские власти в начале пандемии приняли решение не вводить строгий карантин. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, ответственный за это решение, в начале июня сказал, что сегодня, возможно, поступил бы иначе.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир», - заявил он.

Новая Зеландия: контроль за карантином передан военным

Правительство Новой Зеландии, неделю назад объявившей о победе над коронавирусом, передает военным контроль над соблюдением карантина. Об этом в среду заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, связав решение с новым проникновением в страну коронавируса. По информации правительства, его завезли две британки.

Они приехали из Британии через Австралию и провели некоторое время в карантине, но нарушили его до окончания срока, чтобы посетить похороны родственника.

После выхода из карантина заразившихся женщин не тестировали. Ардерн назвала это «неприемлемым провалом системы».

Курировать соблюдение карантина в стране будет заместитель министра обороны Дигби Уэбб. При необходимости он сможет пользоваться ресурсами минобороны, добавила Ардерн.

В трех штатах США рекордная суточная заражаемость





Власти Аризоны, Флориды и Техаса сообщают о рекордном числе заболевших коронавирусом за последние сутки - в каждом из этих трех американских штатов зарегистрировано около 2500 случаев.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис на пресс-конференции сказал, что не связывает рост числа заражений с недавним ослаблением карантинного режима. «Мы не закрываемся. Общество должно продолжать работать», - сказал он.

Семь американских авиакомпаний в среду объявили, что не будут перевозить пассажиров без масок. Они входят в группу Airlines for America и занимаются в основном внутренними перевозками по США. При этом каждая из семи авиалиний будет сама определять, как наказывать пассажиров, которые попытаются зайти в самолет без маски.

Тем временем главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему переживают первую волну пандемии коронавируса. Он посоветовал не посещать мероприятия с большим количеством людей, добавив, что лично он не стал бы участвовать в предвыборном митинге, запланированном президентом Дональдом Трампом в штате Оклахома.

В других странах





Из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате в Германии около 7 тысяч человек было предписано самоизолироваться. Заражение уже было выявлено более чем у 400 работников предприятия.

около 7 тысяч человек было предписано самоизолироваться. Заражение уже было выявлено более чем у 400 работников предприятия. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заболел Covid-19 и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщил, что у лидера страны - пневмония, и он находится под капельницей. Заражение коронавирусом выявлено и у супруги президента, но ее болезнь проходит бессимптомно.

Хуан Орландо Эрнандес заболел Covid-19 и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщил, что у лидера страны - пневмония, и он находится под капельницей. Заражение коронавирусом выявлено и у супруги президента, но ее болезнь проходит бессимптомно. В Британии после трех месяцев перерыва возобновились матчи Премьер-лиги по футболу. Игры проходят на пустых стадионах.

после трех месяцев перерыва возобновились матчи Премьер-лиги по футболу. Игры проходят на пустых стадионах.



Бразилия: почти 35 тысяч заражений за сутки

К концу недели количество заболевших в Бразилии превысит миллион человек

В Бразилии зафиксирован очередной рекорд роста заражаемости Covid-19 - за последние сутки в больницы поступило почти 35 тысяч новых пациентов.

Латинская Америка быстро превращается в глобальный центр пандемии. В США, где число заражений самое высокое в мире, сегодня около 2,14 млн заболевших.

В Бразилии сейчас 880 тыс. активных случаев заболевания, к концу недели их количество, вероятно, достигнет миллиона. Учитывая, что в стране проводится сравнительно мало тестов, фактическое число может быть значительно выше.

Растет и смертность, причем в нескольких странах региона. Количество погибших в Бразилии, Мексике и Перу удваивается каждые две-три недели.

Эксперты считают, что пик вспышки в регионе еще не достигнут. Глава американского отделения ВОЗ Кларисса Этьен говорит, что число заражений в некоторых частях Латинской Америки растет по экспоненте.