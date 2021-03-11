Коронавирус в мире: в Чехии, Венгрии и Польше растет число заражений КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за нехватки мест в больницах Чехии больных коронавирусом отправляют на лечение в Польшу, в Испании число заболевших резко сократилось, а в Италии из-за пандемии сократилась средняя продолжительность жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Больных коронавирусом в Чехии отправляют на лечение в Польшу





Власти Чехии отправили первого пациента с коронавирусом лечиться в Польшу, так как в местных больницах все меньше мест. Чтобы сократить рост заболеваемости, с прошлого понедельника в Чехии закрыты школы и большинство магазинов. Чехия лидирует по темпам заболеваемости в Европе - с 15 тысяч заболевших на миллион человек за последние 14 дней.

Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 1440 случаев на миллион человек.

Рост числа заболевших в Польше





В Польше ситуация не намного лучше, чем в Чехии. В среду правительство зафиксировало самое большое количество заражений с конца ноября - 17 260 за один день. Похожая ситуация и у других соседей - в Венгрии число новых случаев сравнялось с пиковыми цифрами в декабре - в день заболевает более 6 тысяч человек.

Уровень смертности здесь также один из самых высоких - главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер назвала ситуацию «очень серьезной», а премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что число госпитализаций может вырасти до 20 тысяч с нынешних 8 тысяч. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины «Спутник V», вакцину получили около 10% населения.

Число смертей и новых случаев заражения неуклонно растет и в Словакии. Премьер-министр страны Игорь Матович во вторник призвал агентство ЕС по лекарственным средствам ускорить одобрение российской вакцины, предупредив, что на карту поставлены жизни. Ранее Матович приобрел два миллиона доз «Спутника V», не дожидаясь вердикта ЕС и не предупреждая соседей по альянсу.

Во Франции, стране, которая сильно пострадала во время первой волны, число пациентов в отделениях интенсивной терапии не снижается, в среду умерло еще 264 человека. Власти говорят, что положение в больницах крайне тревожное, но успокаивают общественность тем, что находятся на пути к массовой вакцинации. С момента начала вакцинации всего 2 миллиона из 67 миллионов населения Франции были вакцинированы.

Снижение числа больных КВИ в Испании





В Испании, которая была еще одной горячей точкой на карте борьбы с коронавирусом в первую волну, число случаев новых заражений резко упало. Еще в конце января здесь фиксировали около 900 случаев на 100 тысяч человек, а в среду 10 марта - всего 153 случая.

Сокращение средней продолжительности жизни в Италии





В Италии число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения начало расти с середины февраля и сегодня достигло 22 409 - почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее.

С начала пандемии от коронавируса здесь умерли 100 811 человек. Из-за пандемии средняя продолжительность жизни в Италии в 2020 году сократилась почти на один год - до 82,3 года, сообщило в среду национальное статистическое управление Istat. В 2019 году Италия занимала первое место в Евросоюзе по этому показателю.