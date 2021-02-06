Коронавирус в мире: в Британии падает заражаемость и почему летать по-прежнему опасно

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Британии устойчиво падает коэффицент заражаемости R, вакцину Pfizer/BioNTech признали безопасной после почти семи миллионов прививок, а из опроса экспертов следует, что многие жители страны готовы летать и с симптомами Covid-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Число больных Covid-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет 46,6 млн человек. С начала пандемии заразились 105 млн человек, переболели и пошли на поправку 58 млн. Скончались 2,28 млн человек.

Британия: заражаемость падает

Последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 в Соединенном Королевстве сокращается на 2-5 процентов в день.

В пятницу министерство здравоохранения сообщило, что коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R, составляет в разных местностях от 0,7 до 1.

Неделю назад коэффициент R колебался от 0,7 до 1,1.

Он показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад.

В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.

«Теперь можно сказать с уверенностью, что эпидемия по всей Англии сокращается, хотя по-прежнему важно по возможности оставаться дома», - сказано в заявлении минздрава.

К началу мая планируется привить от Covid-19 всех британцев старше 50 лет.

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что ситуация заметно улучшится к Пасхе, и что в этом году люди смогут нормально провести летние отпуска.

Видный депутат-консерватор Грэм Брэйди в интервью Би-би-си заявил, что вакцинация приносит успех, ситуация внушает оптимизм, и правительство «планирует приоткрывать страну».

Член группы научных консультантов правительства по чрезвычайным ситуациям (SAGE) профессор Грэм Медли, в целом соглашаясь с позитивными оценками, призвал власти не увлекаться установлением конкретных дат смягчения карантинных мер, и действовать «по обстоятельствам, а не по календарю».

Без серьезных осложнений

Из почти семи миллионов британцев, получивших первую прививку вакциной от Covid-19 до 24 января, осложнения проявились у 21 032 человек, среди них ни одного серьезного, сообщило Агентство по контролю качества лекарственных препаратов.

В среднем у трех из каждой тысячи привитых наблюдались покраснение или припухлость в месте укола, повышенная утомляемость или симптомы легкого гриппа, которые проходят в течение двух-трех дней. Это не болезнь, а предсказуемая и не опасная реакция организма на вакцину, заявил медицинский регулятор.

Аллергическая реакция на вакцину Pfizer/BioNTech имеет место в одном-двух случаях из 100 тысяч. Хотя риск невелик, медики во избежание осложнений рекомендуют людям с аллергией вакцину AstraZeneca.

Большинство британцев прививаются вакциной Pfizer.

В четверг был опубликован доклад группы экспертов Лондонского Кингс-колледжа, опросившей около 40 тысяч человек, в основном медработников, привившихся вакциной Pfizer.

Легкие побочные эффекты проявились у 37% получивших один укол, и у 45% получивших оба укола, небольшое повышение температуры и озноб, соответственно, у 14% и 22%.

«Это обнадеживающие данные», - считает участник исследования профессор Тим Спектор.

Разница между результатами опроса и статистикой Национальной службы здравоохранения, очевидно, объясняется тем, что во втором случае учитывались лишь пациенты, проявившие беспокойство и по собственной инициативе обратившиеся к медикам.

«Реакция вашей иммунной системы может быть малоприятной, но вы знаете, что она реагирует», - отметила доктор Анна Гудман из лондонской больницы св. Фомы.

Она рекомендует в таких случаях принимать парацетамол, а всем пациентам - продолжать соблюдать социальную дистанцию, пока анализы не покажут выработку в организме достаточного количества антител.

Профессор Спектор добавляет, что даже привитым от коронавируса в случае появления в дальнейшем подозрительных симптомов лучше на всякий случай сдать тест.

В дополнение ученые Оксфордского университета сообщили в пятницу еще одну положительную новость: вакцина AstroZeneca оказалась такой же эффективной против «британского» варианта коронавируса, как и против известного ранее.

Новый штамм был впервые идентифицирован в графстве Кент в сентябре 2020 года и проявил себя более заразным. Медики опасались, что он окажется также более устойчивым к вакцинам.

Люди готовы летать вне зависимости от диагноза

Британское исследование показывает, что, несмотря на успех программы вакцинации и падение заражаемости ковидом, сохраняется опасность полетов на самолетах.

Это связано с тем, что для значительной доли людей симптомы коронавируса не были бы препятствием для полета на самолете, согласно опросу правительственной группы экспертов валлийского правительства, проведенному среди жителей Британии.

В ходе опроса 2103 человек спросили, сели бы они на пассажирский самолет с симптомами коронавируса. 21% ответили, что сели бы, 52% - что нет, а 27% затруднились с ответом. 23% также сказали, что ранее садились в самолеты при дурном самочувствии.

Немного чаще готовность сесть в самолет с симптомами выражали мужчины и молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет.

В правительстве подчеркнули, что присутствие на борту самолета одного зараженного может привести к распространению вируса на всех пассажиров, даже при соблюдении правил дистанцирования.

Кроме того, они подчеркивают, что, по всем свидетельствам, пассажирские авиаперелеты были основным драйвером распространения пандемии.

В Британии тем временем готовятся новые ограничения для прибывающих из сильно пострадавших от вируса стран - с 15 февраля они должны будут проходить карантин в отелях.

Вакцину AstraZeneca сделали из стекла

Бристольский художник Люк Джеррам представил стеклянную имитацию частицы вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

Джеррам говорит, что скульптура - это модель молекулы вакцины в масштабе миллион к одному.

Презентация приурочена к десятимиллионной вакцинации в Британии. О том, что в стране сделали 10 млн прививок, британский минздрав объявил в среду.

Джеррам, создавший в марте такое же подобие коронавирусной молекулы, с тех пор успел переболеть сам.