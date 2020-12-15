Коронавирус в мире: в Британии обнаружен новый штамм

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Британии нашли новый вариант вируса, в Лондоне со среды вводят жесткие ограничения в Германии готовятся пойти на крайние меры, а в США начат первый этап вакцинации. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент число заразившихся коронавирусом в мире составляет 72,3 млн человек, умерли 1,6 млн.

Новый штамм в Британии - он может быть более заразным

Британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок выступая в парламенте. По его словам, заражения этим новым штаммом коронавируса отмечают в больницах 60 районов Британии. Сейчас, по его словам, штамм изучают в военной лаборатории Портон-Даун, неподалеку от Солсбери. О новом штамме уже предупредили Всемирную организацию здравоохранения, добавил министр. Вместе с тем, как сказал Хэнкок, эксперты считают, что перспективные вакцины от коронавируса будут успешно действовать и на новый штамм. «Мы идентифицировали около тысячи случаев заражения этим вариантом, преимущественно на юге Англии», - заявил он.

Лондону присвоена третья (наивысшая) категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице. Решение было принято после брифинга министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Ранее власти хотели оставить так называемое «рождественское окно» в период 23-27 декабря, чтобы британцы могли отметить праздники с родными и друзьями. Теперь от этих планов придется отказаться.

Немцы проведут Рождество взаперти

В преддверии Рождества Германия снова вводит полный общенациональный локдаун после нескольких недель послаблений. В воскресенье Ангела Меркель заявила, что в стране отмечены рекордные показатели заболеваемости и смертности. Со среды закрываются магазины товаров не первоочередного значения, парикмахерские, салоны красоты и школы. Компаниям рекомендовано максимально продлить сотрудникам рождественские каникулы и обеспечить работу из дома. Встречи компаниями в домах, в том числе и в Рождество, будут ограничены. Также запрещены празднования на улицах и продажа фейерверков.

«Все это наложит отпечаток на праздники, мы это знаем. Но ситуация вынуждает нас пойти на такой шаг», - сказала Ангела Меркель.

Локдаун продлится до 10 января, но этот срок может быть продлен. По словам главы офиса канцлера Хельги Браун, снятие ограничений вряд ли будет возможно в течение всей зимы или до того момента, когда в стране появится достаточно вакцины для всего населения.

Острая нехватка коек и медперсонала в Швеции

Впервые с начала пандемии Covid-19 школы в столице Швеции Стокгольме переходят на онлайн-обучение, мера коснется детей старше 13 лет. Ученики старше 16-ти перешли на удаленное обучение по всей стране еще неделю назад. По словам властей, накануне Рождества необходимы дополнительные меры по сдерживанию вируса.

Швеция - единственная страна в Европе, не вводившая локдаун. Число заразившихся продолжает стремительно расти, ковид-отделения и отделения интенсивной терапии в столичных больницах заполнены на 99%. Медики предсказывают, что нехватка коек скоро ждет больницы по всей стране.

Недавно издание Bloomberg сообщало, что Швеция также столкнулась с массовыми добровольными увольнениями медперсонала. Председатель Ассоциации профессиональных медиков Швеции Синева Рибейро считает, что это связано с экстремально перегруженным расписанием в больницах.

Скандинавские соседи - Финляндия и Норвегия - предложили Стокгольму любую посильную помощь, включающую медперсонал, оборудование и в некоторых случаях транспортировку больных. Но шведские власти говорят, что пока справляются своими силами.

В мире: новые антирекорды и вакцинация

Правительство Франции предложило другим странам Евросоюза сообща пожертвовать 5% закупленных доз вакцины странам, не имеющим финансовой возможности ее приобрести. Согласно проекту под названием COVAX, курируемому ВОЗ, до конца 2021 года планируется выделить 2 млрд доз для вакцинации 20% самых бедных слоев населения в развивающихся странах. Если ЕС поддержит предложение Франции, пожертвование составит 65 млн доз.

В США начинается первый этап самой масштабной в истории страны кампании вакцинации. Первые три миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech разосланы по всей стране со склада в штате Мичиган. На прошлой неделе специальный регулятор США одобрил вакцину для массового применения. Решение принималось в экстренном порядке ввиду критической ситуации в стране. Первые дозы вакцины распределены равномерно между всеми 50 американскими штатами. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди старше определенного возраста.

Сингапур также одобрил Pfizer-BioNTech к применению. Власти рассчитывают, что первая партия вакцины поступит в страну уже к концу декабря.

В ОАЭ также приступили к вакцинации населения, но в этой стране решили использовать вакцину китайского производства, созданную фармакологическим гигантом Sinopharm. На первом этапе прививки будут предложены в 45 клиниках и больницах столицы Абу-Даби. Жители города могут бесплатно заказать прививку через районные поликлиники. По данным Университета Джонса Хопкинса, в ОАЭ за все время эпидемии коронавирусом заразилось более 186 тыс. человек, умерли 618.

Власти Южной Кореи ужесточают ограничительные меры в Сеуле и окрестностях, после того как суточный показатель новых случаев заболевания превысил тысячу. Школы в регионе снова переходят на онлайн-обучение по меньшей мере до конца декабря. Закроется целый ряд предприятий. Южная Корея переживает самый тяжелый этап развития эпидемии. Показатели заболеваемости и смертности превысили прежний максимум, наблюдавшийся в феврале этого года.

В Японии впервые с начала эпидемии зарегистрировано более трех тысяч заболевших за одни сутки. Всего в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболело 181,6 тыс. человек, умерли 2,5 тыс. По сравнению со многими странами мира, эти показатели считаются благоприятными, однако японская экономика пережила серьезный удар.

Новые правила для пассажиров

В ближайшие недели ряд крупных авиакомпаний, включая United, JetBlue и Lufthansa, планируют ввести в обращение новое приложение для смартфонов CommonPass. С его помощью можно будет отслеживать историю сдачи тестов на Covid-19 каждого пассажира международного рейса, их результаты, а также в будущем, возможно, и историю вакцинации.

CommonPass будет уведомлять пользователей о правилах полета той или иной авиалинией, например, о необходимости предъявить отрицательные результаты теста. Пользователь будет загружать в приложение требуемые документы и получать специальный код, с которым сможет пройти на борт. В октябре United уже опробовала CommonPass на рейсе из лондонского Хитроу в Нью-Джерси.