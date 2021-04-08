Коронавирус в мире: в Бразилии - рекордная смертность, Covid-19 приводит к психическим расстройствам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бразилии за сутки умерло рекордное число заболевших - более 4 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что у трети перенесших коронавирус проявляются симптомы психического расстройства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Пандемия привела к дефициту одного из самых популярных продуктов в США - томатного кетчупа. Это связывают с резко возросшим из-за пандемии спросом на классический американский фастфуд, в котором обязательно используется кетчуп.

Турция сообщает о рекордном числе заболевших за сутки - почти 50 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели 132.5 млн человек, умерли более 2,8 млн.

Самая тревожная эпидемиологическая ситуация в мире наблюдается сейчас в Бразилии, где за последние сутки умерло более 4 тысяч человек. Это рекордное число за все время пандемии.

Медики рассказывают, что во многих больницах люди умирают, не дождавшись помощи. Персонал не справляется, также не хватает мест.

Общее число жертв Covid-19 в стране почти достигло 337 тысяч, это второе место в мире после США.

Однако президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает выступать против введения локдауна и любых других мер по сдерживанию вируса.

По его мнению, урон, который будет нанесен экономике, отразится на стране гораздо хуже, чем потери от пандемии.

Болсонару также пытается отменить ограничительные меры, веденные в ряде штатов местными властями.

Развитие ситуации в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель склоняется к введению еще одного общенационального локдауна на короткий период, сказала в среду представитель правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, избирательная система ограничительных мер, действующая на территории всех 16 федеральных земель, не приносит желаемых результатов.

Нагрузка на систему здравоохранения не ослабевает, число заболевших растет, а экономика, наоборот, продолжает падать, несмотря на послабления, отмечают в Берлине.

Призывы к новому краткосрочному локдауну исходят не от федерального правительства, а со стороны ряда земельных властей, но Меркель готова их поддержать.

Общее число заболевших в Германии приближается к 3 млн человек, умерли за время пандемии 77,4 тысячи.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в среду назначит нового и уже четвертого за год пандемии министра здравоохранения страны. Им станет главврач одной из больниц Праги Петр Аренбергер.

Предыдущий глава минздрава Ян Блатны занял эту должность в октябре прошлого года. Как говорят в правительстве Чехии, за прошедшие с тех пор полгода страна пережила три новых скачка заражаемости, потеряла еще более 27 тысяч жизней и вышла на первое место в мире по числу смертей на душу населения.

В прошлом месяце Бабиш жестко раскритиковал план борьбы с эпидемией, представленный министерством здравоохранения.

В частности, по мнению премьера, в нем не было уделено достаточно внимания таким приоритетным задачам, как внедрение экспресс-тестов для учителей и школьников, и стратегия кампании вакцинации.

Блатны также выступал резко против использования российской вакцины «Спутник V» до того, как ее одобрит европейский регулятор, а Бабиш несколько раз порывался заключить с Россией договор.

Пока этого не произошло, но на прошлой неделе премьер Чехии сказал, что острая нехватка вакцины в Евросоюзе скоро заставит его обратиться к Москве.

В Британии со среды начинают применять вакцину американского производителя Moderna. Это третий препарат, которым будут прививать британцев наряду с AstraZeneca и Pfizer.

Первые дозы Moderna получили сегодня некоторые жители Уэльса. Кампания по вакцинации в Британии проходит гораздо быстрее и эффективнее, чем в континентальной Европе.

Первую дозу препарата получили более половины 66-миллионного населения страны, полную вакцинацию прошли почти 6 млн человек.

Профсоюз учителей Ирландии объявил о готовности начать забастовку, если учителя не получат приоритет в получении вакцины.

В самом начале кампании по вакцинации они входили в список приоритетных профессий, но позднее правительство распорядилось прежде всего привить старшие возрастные группы населения.

Министр образования Норма Фоли сказала, что понимает негодование преподавателей, но они должны понимать, что школы считаются местами с низкими рисками передачи инфекции.

В Италии двое полицейских пострадали во время акции протеста в Риме, устроенной торговцами и владельцами ресторанов.

Сотни человек вышли на улицы с требованием снять ограничения на работу бизнеса. Сообщается, что в организации протестов участвовала одна из местных экстремистских группировок.

США против вакцинных паспортов

Белый дом исключил возможность обязательного введения в повседневную жизнь вакцинных паспортов, заявив, что частная жизнь, и права американцев должны быть защищены.

Подобная практика обсуждается во многих странах мира, а кое-где, в Израиле, например, уже широко применяется. Многие правительства считают, что это самый быстрый путь к нормализации жизни.

Противники вакцинных паспортов называют их дискриминацией, вторжением в частную жизнь и нарушением медицинской тайны.

Власти США заявили, что не поддержат систему, обязывающую граждан носить с собой подобный документ. На брифинге для прессы представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что на федеральном уровне не будет никаких баз данных или документов, которые потенциально могут быть использованы против определенной категории людей.

США - самая пострадавшая от пандемии страна, там почти 31 млн заболевших и 556,5 тысячи умерших. Некоторые штаты уже давно отказываются от ограничительных мер, которые серьезно отражаются на экономике.

Связь между Covid-19 и нарушениями психики

В ходе исследований, проведенных с участием 230 человек, перенесших Covid-19, установлено, что в течение шести месяцев после болезни каждый третий из них начал испытывать симптомы нарушения работы мозга или психического расстройства.

Основываясь на этих данных, ученые из Оксфордского университета предупреждают, что пандемия может повлечь за собой волну неврологических проблем у всего населения Земли.

Всего исследователями были выявлены 14 различных нарушений, самые распространенные из которых -депрессия, тревожность и резкие перепады настроения. Реже встречались случаи постковидных инсультов (у 7% тяжело переболевших) и ранних признаков деменции (2%), но эти проявления, говорят ученые, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

При этом они пока не могут объяснить, как именно коронавирус влияет на нервную систему человека.

Исследование проведено совместно британскими и американскими специалистами. Большинство добровольцев, принявших в нем участие, - пациенты из США.

Это уже не первые изыскания такого рода. В прошлом году эта же группа ученых пришла к выводу, что психические проблемы вскоре после Covid-19 начинают испытывать примерно 20% переболевших. Согласно новым данным, расстройствам подвержены 34%.

По словам авторов исследования, результаты которого опубликованы в престижном научном издании Lancet, это очень тревожная динамика.

Выявленная проблема требует немедленного более глубокого изучения и принятия мер. Коронавирус больше нельзя считать исключительно респираторной инфекцией, говорят ученые.