Коронавирус в мире: угроза четвертой волны в США и карантин на «Евровидении»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Университета Джонса Хопкинса, за год пандемии в мире коронавирусом заболело 114,5 млн человек, умерло - более 2,5 млн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Twitter намерен помечать как сомнительные посты в своем ближневосточном сегменте, содержащие непроверенную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе. Распространение ложных сведений о заболевании и вакцинах стало большой проблемой для многих стран региона, в некоторых из них введены штрафы и наказания за публикации фейков.

Вакцины снизили смертность от ковида среди стариков

Вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 80% снижают риски госпитализаций среди британцев в возрастной группе 80+ уже после первой дозы препарата, утверждают в службе по охране общественного здоровья Великобритании (PHE).

Общемировая статистика чуть ниже. В возрастной группе 70+ первый укол Pfizer защищает от тяжелой формы заболевания в среднем на 60%, AstraZeneca - на 60-73%.

Также установлено, что вакцина Pfizer на 80 с лишним процентов снизила количество смертей от Covid-19 среди пожилого населения. По AstraZeneca аналогичных данных пока нет. Использование AstraZeneca одобрено европейским регулятором, но многие страны ЕС воздерживаются от применения препарата среди возрастной группы 65+, ссылаясь на недостаток клинических испытаний.

Однако во вторник министерство здравоохранения Франции дало AstraZeneca зеленый свет. По словам французских чиновников, это связано с тем, что появляется все больше информации о том, как препарат влияет на пожилой организм. Но, по мнению медиков, решение также продиктовано задержками в поставках других вакцин - Pfizer и Moderna.

Подобные задержки происходят по всей Европе, и есть основания полагать, что вслед за Францией другие страны ЕС тоже одобрят AstraZeneca для всех возрастов.

США перед новой угрозой

При этом специалисты по всему миру опасаются, что новые штаммы коронавируса ставят под угрозу кампании по вакцинации и значительно снижают эффективность существующих вакцин.

В США зарегистрирован новый скачок заболеваемости: на прошлой неделе ежедневное число заболевших составляло в среднем 70 тысяч человек, умерших - порядка двух тысяч.

«Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом, - сказала глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. - Эти штаммы - реальная угроза для наших народов и нашего прогресса».

По словам специалистов, вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые заразные его штаммы - британский, южноафриканский и бразильский. Американские вирусологи считают, что США грозит четвертая волна заражаемости, но существующие вакцины пока еще достаточно эффективны против них, и самое главное на данный момент - ускорить процесс вакцинации.

При этом глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан считает, что даже при многообещающих перспективах вакцинации вряд ли с вирусом удастся справиться до конца года.

«С чем мы можем справиться, если будем действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией», - сказал он.

Райан отметил, что глобальная статистика заболеваемости вновь пошла вверх после шести недель последовательного снижения.

США больше других стран пострадали от пандемии: более 28,5 млн инфицированных, более полумиллиона умерших - это пятая часть всех умерших в мире.

Дети и ковид: скрытые и явные угрозы

Британские ученые призывают вернуться к проблеме коронавируса у детей. Давно установлено, что дети в гораздо меньшей степени рискуют подцепить инфекцию, почти никогда не болеют в тяжелой форме (чаще всего - бессимптомно) и редко являются переносчиками, но это не значит, говорят ученые, что эта возрастная группа не сталкивается с последствиями ковида.

Согласно последним данным Агентства национальной статистики Британии, 13% детей младше 11 лет и около 15% детей 12-16 лет продолжали испытывать по меньшей мере один симптом заболевания через пять недель после того, как у них был выявлен Covid-19.

Это означает, что так называемый «длинный ковид», который проявляется в основном в усталости и некоторых респираторных отклонениях, присущ и детям.

Это важно помнить накануне открытия школ в Британии и на фоне того, что вакцины для детей не существует, а воздействие имеющихся препаратов на данную возрастную группу не проверено.

Британские школьники вернутся к очным занятиям 8 марта после почти двух с половиной месяцев домашнего обучения.

Согласно докладу детской благотворительной организации Save the Children, пандемия пагубно сказалась на образовании детей и, как следствие, на их будущем - особенно в бедных странах.

По подсчетам организации, в среднем по миру из-за локдаунов дети потеряли 74 учебных дня, но если рассматривать разные регионы по отдельности, то ситуация выглядит плачевно.

В странах Западной Европы отставание от учебной программы составляет примерно 38 учебных дней, а в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии - 110.

Также в каждой отдельной стране наблюдается серьезный разрыв между городскими детьми и живущими в сельской местности (речь не идет о развитых странах, где технологии работают одинаково хорошо в мегаполисах и провинции) и между детьми из семей с разным доходом.

Часто существенную роль в эффективности домашнего обучения играет такой фактор, как количество компьютеров в семье.

Шведский случай: как мутировал вирус, полученный младенцем до рождения

Врачи в Швеции столкнулись с редким случаем, когда к ним поступила беременная женщина с жалобами на сильную боль в животе. Они обнаружили у плода замедленное сердцебиение и нехватку кислорода, после чего немедленно сделали кесарево сечение и спасли младенца. При этом анализы показали, что мать, зараженная коронавирусом, передала его ребенку еще до рождения.

Однако затем выяснилось, что наряду с вирусом, полученным от матери, у ребенка появился новый штамм, названный A107G.

Поскольку младенец находился в полной изоляции и не мог получить его извне, медики сделали вывод, что это первый известный случай генетической мутации коронавируса, приобретенного до рождения и претерпевшего генные изменения в первые пять дней жизни малыша. По мнению исследователей, это могло произойти в результате воздействия на организм внешней среды, отличной от материнской утробы.

К счастью, мать быстро справилась с болезнью и через 4 дня после родов была выписана из больницы. Ребенок, у которого заболевание протекало в мягкой форме, также смог поправиться самостоятельно, поскольку его иммунная система быстро выработала нужные для борьбы с вирусом антитела.

Хотя случаи передачи коронавируса от матери новорожденному весьма редки, а осложнения, когда коронавирус вызывает нехватку кислорода у плода, происходят еще реже, эксперты указывают на необходимость пересмотреть нынешний подход к беременным с коронавирусом и, возможно, поместить их в более высокую группу риска.

«Евровидение» состоится, но по жестким правилам

Европейский вещательный союз совместно с Национальным институтом общественного здоровья Нидерландов разработали свод санитарных правил для конкурса «Евровидения», который пройдет в этом году 18-22 мая в Нидерландах.

Прошлогоднее мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, но в этом году организаторы настроены решительно и считают, что при соблюдении строгих мер конкурс можно провести безопасно.

Прежде всего, значительно уменьшен масштаб мероприятия: будут ограничены составы делегаций, сопровождающих артистов; постановщиков номеров попросили максимально обойтись без кордебалета; на площадке будет аккредитовано лишь 500 журналистов, что в разы меньше, чем обычно. Еще тысяча представителей прессы смогут освещать конкурс из специального медиа-центра.

Абсолютно всех причастных - от исполнителей до рабочих сцены - ждет регулярное тестирование.

За пять дней до вылета в Нидерланды делегации должны будут изолироваться и не позднее, чем за 72 часа до поездки пройти тест.

Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу и какие связанные с конкурсом мероприятия пройдут в Роттердаме, будет принято позже.

На случай выявления больных уже в процессе конкурса предусмотрен план изоляции, система отслеживания контактов заболевшего и дальнейшие меры. Также организаторы не исключают вариант с отменой мероприятия в последний момент.