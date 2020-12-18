Коронавирус в мире: Twitter грозит блокировать противников вакцины, заболел президент Франции

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - ВОЗ собрала группу международных экспертов для расследования причин и истоков происхождения вируса, давшего толчок пандемии, президент Франции заразился коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире за прошедший год заразились 74,2 млн человек, умерли более 1,6 млн.

Лидерами по числу заболевших и умерших являются США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

Во многих странах мира уже начались кампании по массовой вакцинации населения.

Twitter предупредил, что будет блокировать любые не сопровождаемые доказательствами сообщения о вреде вакцины или о намерениях кого бы то ни было контролировать население с помощью вакцины.

Европа приближается к суммарному показателю в 500 тыс. смертей, это примерно треть всех смертельных случаев от Covid-19 в мире.

Германия планирует начать массовую вакцинацию населения 27 декабря. Однако Европейское агентство лекарственных средств все еще не одобрило применение вакцины на территории ЕС, это решение ожидается 21 декабря. Пока по всей Германии введены жесткие ограничения на передвижение и встречи .

Дополнительные ограничения также введены в Дании и Нидерландах.

Франция: Макрон болен, на улицах комендантский час

У 42-летнего президента Франции Эммануэля Макрона выявлен коронавирус. Он прошел тест после того, как у него появились симптомы. В заявлении Елисейского дворца говорится, что глава государства изолируется на 7 дней, но продолжит работу.

Пока неясно, где мог заразиться Макрон, его офис пытается выявить все недавние контакты президента. Возможно, в изоляцию перед Рождеством придется отправиться и другим высокопоставленным лицам Франции.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается серьезной. Недавний полный общенациональный локдаун не дал желаемых результатов, говорят ученые.

На прошлой неделе власти вели повсеместный комендантский час в ночные часы в попытке предотвратить очередной резкий скачок заболеваемости после рождественских праздников.

Франция занимает пятое место в мире по числу заболевших за весь период пандемии - почти 2,5 млн человек, 59,4 тыс. умерли.

До конца года страна должна получить более миллиона доз вакцины, еще 2,3 млн поступят в течение двух месяцев. Это первый этап кампании по вакцинации населения говорят власти.

Король Швеции признал фиаско в борьбе с Covid-19

Король Швеции Карл XVI Густав признался, что стратегия борьбы с коронавирусом, избранная его страной, оказалась провальной. Уровень смертности от Covid-19 в Швеции по сравнению с соседними скандинавскими странами говорит сам за себя, сказал монарх.

В своем рождественском обращении к нации он отметил, что страна переживает сильнейшую травму. Эпидемия унесла жизни почти 8 тысяч шведов и большинство родственников даже не успели попрощаться со своими близкими, сказал Карл XVI Густав.

«Я думаю, мы все сделали неправильно, и это ужасно. Нам всем предстоит страдать от последствий принятых решений», - заявил король Швеции.

Швеция с самого начала выбрала путь, отличный от других стран Европы и большинства стран мира. Там не вводились локдауны, не действовало правило ношения масок и карантинные меры были гораздо менее строгими, чем в остальной Европе.

Главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл настаивал на преимуществах массового иммунитета, который, по его расчетам, население должно было приобрести, переболев в первую волну. Противники жестких мер говорили, что опасность не настолько велика, чтобы ставить под удар систему образования и экономику станы.

В результате в Швеции за время эпидемии заболели 348,5 тыс. человек, умерли более 7,8 тыс. Это в разы больше, чем у соседей по Скандинавскому полуострову.

Ситуация в мире

В США зафиксирован абсолютный суточный антирекорд заболевших и умерших - более 250 тыс. и более 3,7 тыс. человек соответственно. Вот уже более месяца показатели по всей стране неуклонно растут.

В четверг группа ведущих экспертов США обсудит вопрос о применении вакцины Moderna. Если решение будет положительным, дело перейдет к специальному регулятору для легализации к массовому применению.

Таким образом США могут стать первой в мире страной, одобрившей вакцину Moderna. На прошлой неделе американские власти уже начали вакцинацию населения препаратом, разработанным совместно концернами Pfizer и BioNTech.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими скептическими взглядами на вирус и пандемию, неожиданно для многих поддержал кампанию по массовой вакцинации. Хотя накануне в телеинтервью заявил: «Я не собираюсь прививаться. Это мое личное дело, и точка».

Перу, страна с одним из самых высоких показателей смертности в мире, напротив, с самого начала выражала одобрение всеобщей иммунизации, но у нее нет возможности приобрести достаточное количество вакцины.

Неравные финансовые возможности разных стран для приобретения вакцины - один из самых острых вопросов, который стоит сейчас перед ВОЗ и многими благотворительными организациями.

Недавно Франция предложила другим странам Евросоюза выступить единым блоком и пожертвовать 5% от приобретенных ими доз вакцины бедным странам.

На данном этапе французская инициатива ждет одобрения остальных членов ЕС, а ВОЗ тем временем ищет другие пути обеспечить препаратом малоимущие слои населения планеты.

В четверг власти Японии заявили, что нагрузка на больницы в Токио и на систему здравоохранения страны в целом достигла предела.

В Японии объявлен четвертый (самый высокий) уровень эпидемиологической угрозы, после того, как за минувшие сутки была отмечена рекордная смертность - 822 человека за 24 часа.

Международные эксперты едут с расследованием в Китай

В первую неделю января ВОЗ намерена отправить в Китай международную комиссию, задача которой - расследовать происхождение вируса, ставшего причиной пандемии Covid-19.

Комиссия будет состоять из 12-15 экспертов из разных стран. Свои заключения они будут основывать на собственных наблюдениях, а также на образцах, собранных у животных и людей китайскими специалистами.

Представитель Дании Теа Фишер рассказала в интервью Рейтеру, что командировка продлится шесть недель, включая две недели изоляции по прибытии.

По ее словам, если китайские коллеги к их приезду завершат анализ собранных материалов, комиссия сможет сразу приступить ко второму этапу расследования.

О первых случаях пневмонии неясного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили ВОЗ 31 декабря прошлого года.

Сразу был закрыт продовольственный рынок, ставший, как считали на тот момент, эпицентром распространения нового типа вируса.

В мае министры здравоохранения ряда стран призвали ВОЗ разобраться в источниках происхождения вируса и в том, каким образом он так быстро вышел за пределы Китая.

По словам представителей ВОЗ, все прошедшие месяцы организация обговаривала с китайской стороной условия работы комиссии и детали перемещения по стране в условиях жестких ограничений.