Коронавирус в мире: третья волна в Польше и отмена масок в Техасе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нидерландах у центра сдачи анализов на коронавирус прогремел взрыв. В США певица Долли Партон призывает прививаться, а президент Байден обещает достаточно доз для всех взрослых до лета. Власти Польши говорят о третьей волне из-за британского штамма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Взрыв в Нидерландах

У пункта тестирования в Нидерландах прогремел небольшой взрыв - по данным полиции, пострадавших нет. Это произошло рано утром в среду, перед открытием центра тестирования на коронавирус в городе Бовенкарспел на западе страны.

Полиция рассматривает версию о взрыве трубы перед входом в центр. Свидетели слышали громкий звук, в близлежащих зданиях разбились стекла.

В городе Бовенкарспел и его окрестностях за последние несколько дней резко выросло количество новых случаев заражения, это один из главных эпицентров пандемии в стране.

США: вакцина для всех взрослых к концу мая и отмена масок в Техасе

В США президент Байден заявил, что уже к маю в стране будет достаточно доз вакцины, чтобы привить все взрослое население. Байден также планирует призвать глав штатов до конца марта вакцинировать учителей, сделав их приоритетной группой, чтобы школы смогли вернуться к работе в безопасной обстановке.

Своей очереди получить вакцину в США дождалась кантри-певица Долли Партон. Она решила рассказать об этом своим поклонникам, чтобы призвать их сделать то же самое. В своем призыве, записанном на видео, она еще и спела: «Пожалуйста, не сомневайтесь». Партон переделала несколько строчек из своего самого известного хита «Jolene», заменив в нем «Jolene» на рифмующееся «Vaccine».

Тем временем губернаторы Техаса и Миссисипи во вторник выпустили приказы о прекращении масочного режима. Они также разрешили полностью открыться всему бизнесу.

«Мы должны помочь восстановить возможности заработка и нормальную жизнь для техасцев, открыв Техас на 100 процентов», - сказал губернатор Грег Эбботт, объявляя, что ограничения в штате с 29-миллионным населением снимаются уже 10 марта.

По его словам, число новых зараженных в Техасе упало настолько, что ношение масок уже не должно быть обязательным по закону. При этом он призвал жителей штата не терять бдительность. «Отмена мандата на ношение масок в штате не отменяет личную ответственность», - подчеркнул Эбботт.

Губернаторы по всей стране ослабляют коронавирусные ограничения, но Техас - один из крупнейших штатов, решившихся сделать ношение масок необязательным. Это вызвало критику со стороны медиков, которые опасаются, что вирус снова может распространиться. Из-за недавних холодов семьи, у которых не было отопления, были вынуждены временно переселиться к родственникам, друзьям или в приюты, где соблюдать социальную дистанцию было невозможно.

Техас на третьем месте по числу смертей от коронавируса после Нью-Йорка и Калифорнии, губернатор которой Гэвин Ньюсом назвал решение главы Техаса «абсолютно безрассудным».

Польша: третья волна из-за британского штамма

Власти Польши сообщают, что в стране набирает обороты третья волна пандемии.

За последние сутки было зарегистрировано 15 698 новых случаев заболевания. Это в два раза больше, чем за день до этого, сообщило министерство здравоохранения. Растет также число госпитализированных и умерших.

В субботу в регионе Варминьско-Мазурское воеводство на северо-востоке страны, где показатели вдвое выше среднего по стране, закрылись кинотеатры, торговые центры, бассейны и другие учреждения сферы услуг. Учащиеся младших классов были переведены на онлайн-обучение.

Большинство новых случаев связаны с британским штаммом коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Польши.

Бразилия: новый рекорд смертности и исследование о штамме из Манауса

В Бразилии за последние сутки была зарегистрирована 1641 смерть от коронавируса - это самое высокое число умерших за день с момента начала пандемии. В нескольких штатах полностью заполнены отделения реанимации, по всей стране в больницах не хватает свободных коек.

Исследование, проведенное в городе Манаус, показало, что на новый, более заразный штамм P1 во многих случаях не действует иммунитет, образовавшийся у переболевших изначальным вариантом Covid-19.

В Манаусе, где во время первой волны пандемии переболело 76 процентов населения и людей массово хоронили в общих могилах, в декабре был обнаружен штамм P1. Он вызвал новый скачок заболеваемости, и, как показало исследование, заразил от 25 до 61 процента людей, у которых должен был оставаться иммунитет после болезни изначальным вариантом Covid-19.

Новый штамм также примерно в 1,5-2 раза более заразный, чем изначальный вариант коронавируса, показало исследование.

Африка начала получать вакцину по программе Covax

Несколько стран Африки получили поставки вакцин от коронавируса в рамках международной благотворительной программы Covax. В среду в Кению прибыло более миллиона доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Первыми прививку получат медработники, напрямую работающие с ковид-пациентами, учителя, полицейские и пожилые люди. В Анголу также доставлено 624 тысячи доз, в Гамбию - 36 тысяч.

Во вторник в Демократическую Республику Конго доставили 1,7 миллионов доз той же вакцины - до конца мая туда поступит еще 5,2 млн доз.

Covax - это программа Всемирной организации здравоохранения. Ее цель - бесплатно доставить более 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 190 нуждающихся стран менее чем за год.