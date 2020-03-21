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Коронавирус в мире: сколько жизней унес вирус
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число жертв коронавируса достигло 10 067 по всему миру. Италия стала новым эпицентром кризиса, по меньшей мере 3405 человек стали жертвами вируса в стране. Сообщается, что 427 человек скончались за 24 часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.
Это означает, что число погибших в Италии превысило количество летальных исходов в Китае, где от COVID-19 скончались 3132 человек.
Напомним, смертельная вспышка началась в конце прошлого года в Ухане, провинция Хубэй, и быстро распространилась на все континенты, кроме Антарктиды.
Испания находится в полной изоляции, так как число жертв коронавируса достигло 1 002. Здесь за день скончались 235 человек, а во Франции 371 человек стали жертвами вируса.
В Великобритании правительство воздерживается от введения режима полной изоляции, люди могут свободно ходить на работу и общаться в барах и кафе. В настоящее время в стране число скончавшихся от коронавируса составляет 137 человек.
Кроме того, сообщается, что страны, в которых, как считается, ситуация изменилась к лучшему, столкнулись со второй волной заболевания.
Китай, Южная Корея, Япония и Сингапур готовились ослабить введённые ограничения по мере уменьшения числа новых случаев, но были выявлены новые завозные случаи заболевания.
В Китае заявили о 34 новых случаях заражения. В стране введен режим строгой изоляции, в результате которых миллионы людей остаются на домашнем карантине до шести недель.
Сингапур сообщил о 47 новых случаях заболевания, 33 из которых завозные. Япония также сообщила о трех новых случаях заболевания, а в Южной Корее заявили о 152 новых случаях, многие из которых, как считается, были завезены в страну.
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