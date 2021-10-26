Коронавирус: в мире регистрируют более 300 тысяч случаев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации по заболеваемости коронавирусом в мире проинформировал глава Минздрава Казахстана Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной Алексеем Цоем, в мире зарегистрировано уже более 244 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 300 тыс. случаев. Умерло более 4,9 млн человек.

«По данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 35 странах отмечается рост заболеваемости.За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 160%, в Венгрии – более 120%, Грузии – более 110%, в Азербайджане на 104%».

Снижение прироста заболеваемости, как отметил Алексей Цой, отмечается в 19 странах ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле на 58%, Испании на 28%, в Швейцарии на 16%, в Черногории на 4%, в Италии на 3%.