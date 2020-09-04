Коронавирус в мире: «предвыборная» вакцинация в США, Франция создаст 160 тысяч рабочих мест

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Минздрав США поручил всем 50 штатам подготовиться к возможной вакцинации части населения уже 1 ноября - за два дня до выборов президента. Франция объявила о гигантском финансовом пакете для «озеленения» экономики и создания новых рабочих мест. В Британии власти критикуют за проблемы с тестированием и невозможность увидеть пожилых родственников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

По состоянию на четверг в мире зарегистрировано более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом. Скончались от Covid-19 уже более 863 тысяч человек.





«Предвыборная» вакцинация в США





Все 50 штатов США получили указания приготовиться к вакцинации от Covid-19 некоторых групп населения к 1 ноября. Учитывая, что ни одна известная вакцина от коронавируса еще не прошла всех стадий испытаний, некоторые эпидемиологи называют этот план политизированным. 3 ноября в США пройдут президентские выборы.





27 августа местные органы здравоохранения всех штатов получили письмо от центров по контролю и профилактике заболеваний - федерального агентства минздрава США. В нем было три документа, в которых авторы подробно расписали сценарии распространения двух неназванных вакцин и попросили местных чиновников своевременно избавиться от бюрократических преград для вакцинации, передает газета New York Times.





Авторы документов подчеркивают, что в первую очередь вакцину должны получить работники медицинских учреждений, люди старше 65 лет и те, кто находится в выявленных группах повышенного риска.





Некоторые из известных вакцин, разрабатываемых в мире, находятся на последней стадии испытаний. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи не исключал, что вакцинация может начаться и до полного завершения испытаний, если имеющиеся на тот момент результаты исследований будут преимущественно положительными. Но другие ученые беспокоятся, что этот план имеет политическую подоплеку и не безопасен для населения.





Франция планирует создать 160 тысяч рабочих мест





Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о плане вложить 100 млрд евро в «перезапуск экономики» в 2021 году. Основная цель этой программы - инвестировать в «отрасли будущего» и создать 160 тысяч рабочих мест.





Почти треть этих средств должна оплатить переход на возобновляемые источники энергии тех отраслей, которые выделяют больше всего CO2, еще треть пойдет на создание рабочих мест для молодежи. Финансовую поддержку от государства также получат малый и средний бизнес и высокотехнологичные проекты в таких областях как здравоохранение, электроника и 5G.





Это беспрецедентное для Франции финансовое вливание в экономику, оно составляет треть всего годового бюджета страны. Половина этих средств является частью 750-миллиардного плана спасения экономики, принятого в июле Евросоюзом.





Британцы ездят по 150 км, чтобы сдать анализ на коронавирус





Программу тестирования на коронавирус в Британии снова критикуют. В те районы страны, где известно о большом числе случаев заражений, власти направили основной объем наборов для анализа на вирус. Но из-за этого в других районах наблюдается серьезная нехватка этих наборов, и компьютерная система предлагает людям ехать за 150 километров, чтобы сдать анализ.

Эпидемиологи выражают опасения, что с такой стратегией власти рискуют пропустить начало новых вспышек. Правительство, в свою очередь, сообщает, что вкладывает 500 млн фунтов в исследования нового теста на коронавирус через слюну, результаты которого должны быть готовы всего через 20 минут. В настоящий момент только 20 процентов проводимых в Британии анализов становятся известны в течение 24 часов.





Еще один аспект коронавирусной политики, за который критикуют британские власти в настоящий момент, это дома престарелых. Группа родственников постояльцев этих заведений хочет через суд заставить правительство изменить рекомендации для посещений - в частности, это касается пациентов с деменцией.





Дома престарелых в Великобритании с марта не пускали посетителей к пожилым постояльцам из-за угрозы распространения коронавируса. Почти треть всех смертей от Covid-19 на пике эпидемии пришлась на обитателей домов престарелых.





«Скала» переболел коронавирусом и не советует другим





Американский актер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», рассказал, как он и его семья переболели Covid-19.





«Могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, которую нам с семьей пришлось пережить, - поделился Джонсон в видеообращении на своей странице. - Положительный анализ на Covid-19 очень сильно отличается от восстановления после серьезных травм или от выселения из квартиры, или от ситуации, когда у тебя ни гроша. Все это со мной случалось не раз».





Джонсон, известный, в частности, серией фильмов «Форсаж», рассказал, что он с женой и дочками 2-х и 4-х лет заразился от близких друзей семьи около двух с половиной недель назад. Сейчас все они, к счастью, здоровы.





В своем посте в Instagram Джонсон попросил подписчиков придерживаться дисциплины, укреплять иммунитет, носить маски, не терять позитивного настроя и заботиться об окружающих.





Понос и рвота у детей могут быть симптомами коронавируса





Ученые из университета Квинс в Белфасте предлагают добавить в список симптомов коронавируса у детей диарею, рвоту и боль в животе.





Сейчас в списке официальных симптомов Covid-19 в Британии числятся температура, кашель и потеря обоняния и вкусовых ощущений. В США диарея и рвота уже присутствуют в списке возможных симптомов коронавирусной инфекциии.





В исследовании университета приняли участие 1000 детей, у 68 из которых обнаружили антитела к Covid-19. Предположительно, эти 68 детей переболели коронавирусом в недавнем прошлом. Из них 21 ребенок сообщил о температуре, довольно много - о кашле (хотя про кашель говорили и многие из тех детей, у кого антител не было), и 13 - о поносе, рвоте и боли в животе. При этом о потере обоняния и вкусовых ощущений упомянули 6 из 68 детей.





Видео ареста беременной женщины вызвало скандал





В Австралии видео ареста беременной женщины вызвало бурную реакцию в соцсетях. На кадрах, которые транслировались в прямом эфире в Facebook и набрали более двух миллионов просмотров, полицейские в масках заходят в дом женщины и объясняют ей, что вынуждены ее арестовать из-за призыва выйти на акцию протеста против строгих мер карантина в штате Виктория, который она опубликовала в Facebook .





С середины июля из-за резкой вспышки коронавируса в столице штата Мельбурне жители должны оставаться дома, многие предприятия закрыты, массовые мероприятия запрещены.

На видео женщина, одетая в пижаму, говорит, что в доме ее дети, у нее через час УЗИ и она не знала, что совершает что-то плохое.





Правозащитники и политики от оппозиции осудили действия полиции. «Заранее арестовывать человека за факт организации мирного протеста или за сообщения в соцсетях - так часто происходит в авторитарных странах и не должно происходить в демократических, как Австралия», - сказала представитель Human Rights Watch Элейн Пирсон.





Но власти Австралии встали на сторону полиции. «Сейчас не время устраивать протесты, каким бы ни был повод. Это сейчас небезопасно», - сказал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.





Из-за строгих мер в штате Виктория, которые включают штраф в размере 1,3 тысячи долларов США за нарушение локдауна, число новых случаев за последние недели сократилось с 700 до менее 100 в день.