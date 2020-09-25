Коронавирус в мире: «Последний шанс для Европы» избежать повторного локдауна

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - У Европы еще есть шанс не вернуться к показателям минувшей весны, заявляют в руководстве ЕС, в Британии снова появились признаки ажиотажного спроса на туалетную бумагу, шведов просят перестать обниматься, а в Хельсинки коронавирус ищут с собаками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Мировое число заразившихся коронавирусом c начала эпидемии приближается к 32 млн. Из этого числа 22 млн выздоровели. Число смертельных исходов - около 978 тыс.

Для Европы пришел решающий момент в пандемии, заявила в четверг комиссар по вопросам здравоохранения Европейского союза Стелла Кириакидис.

Риск того, что заражаемость и смертность от Covid-19 вернутся к пиковым показателям прошлой весны, стремительно растет, мы находимся на грани новых общенациональных локдаунов, но правительства стран ЕС пока еще могут это предотвратить, считает она.

«Возможно, это наш последний шанс избежать повторения прошлой весны, - сказала Кириакидис выступая на заседании профильного комитета Европейской комиссии. - Все страны-члены должны быть готовы к быстрому и своевременному введению ограничительных мер».

Европа проходит второй пик пандемии. Правительства многих стран возвращаются к пока сравнительно мягким ограничительным мерам, по большей части не решаясь на строгий локдаун, как в марте.

Британия: рекордные цифры и предчувствия ажиотажа

Рост числа заболевших отмечают власти Британии. За последние сутки здесь зарегистрировано 6634 новых случая - почти на 500 больше, чем днем ранее.

Официально это самое высокое число заражений в Британии за сутки с самого начала пандемии, однако корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Ник Триггл уверен, что цифры первых месяцев эпидемии в Британии не отражали реального положения вещей.

«Весной, на пике падемии у нас были настолько ограниченные возможности тестирования, что его проходили, можно сказать, только пациенты больниц», - отмечает Триггл.

«Сигналы совершенно четкие. Процент позитивных тестов растет среди всех возрастных групп, и мы наблюдаем резкий всплеск числа пациентов в больницах и отделениях реанимации, - сказала директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивон Дойл. - Это грозное предупреждение для каждого из нас».

На фоне роста заражаемости некоторые британские сетевые супермаркеты снова ограничивают продажи товаров первой необходимости, включая туалетную бумагу и обеззараживающий гель, чтобы не допустить ажиотажа. Весной на эти товары, а также на яйца, макаронные изделия и некоторые другие товары отмечался ажиотажный спрос. Несмотря на то, что запасов товаров на складах сейчас достаточно, администрация торговых сетей заявляет, что это необходимая мера предосторожности.

Франция: ситуация аврала

Во Франции, как и в Британии, в четверг был отмечен рекордный суточный прирост случаев заражения - более 16 тысяч новых заболевших. Статистику опубликовало министерство здравоохранения Франции.

Премьер-министр Жан Кастекс предупредил, что если не будут приняты экстренные меры, эпидемиологическая ситуация в стране вернется к состоянию минувшего марта.

«Это ситуация аврала», - сказал он в интервью на телеканале France 2.

«Публика должна проявить внимание и рассудительность. Если мы будем бездействовать, то можем обнаружить себя в ситуации, похожей на минувшую весну», - сказал он.

В отделениях интенсивной терапии французских больниц сейчас находятся 1048 коронавирусных пациентов. За последние сутки скончались 52 человека.

Швеция: призывы к осторожности

Шведский премьер-министр Стефан Левен заявил, что тревожный рост числа случаев заболевания Covid-19 отмечается в различных частях страны, где жители не относятся к мерам социального дистанцирования с должной серьезностью.

Общую ситуацию с коронавирусом в стране он описал как стабильную в сравнении с другими странами, однако, по его словам, налицо явные признаки роста заражаемости.

«На смену осмотрительности, которую шведы проявляли весной, все чаще и чаще приходят вечеринки и объятия, поездки на автобусе в час пик и повседневная жизнь, которая, как многим кажется, вернулась в норму», - сказал глава правительства.

«Это вселяет тревогу. Это требует от нас большей строгости в поведении, - добавил он. - То, что мы сейчас сделаем правильно, в будущем принесет нам пользу. Ошибки сейчас принесут нам страдания в будущем».

В Швеции с начала эпидемии коронавирусом заразилось более 90 тыс. человек, почти 6000 умерли - значительно больше, чем у ее скандинавских соседей, в отличие от которых Швеция не вводила сплошного карантина, призывая вместо этого граждан к большей личной ответственности.

Финляндия: собаки против вируса

В аэропорту Хельсинки собак начали применять не только для поиска оружия и наркотиков, но и для обнаружения коронавируса.

На этой неделе в залах аэропорта Вантаа появились специально натренированные на запах вируса собаки. Тренируют их волонтеры, и пока программа находится в стадии тестирования - собак всего 15.

Идея пришла в голову ученым из Хельсинского университета.

«Они очень хорошо это умеют [вынюхивать коронавирус]. Мы подходим к стопроцентному результату», - сказала профессор университета Анна Хильм-Бьоркман в беседе с агентством Рейтер.

Однако пока собакам доверяют не полностью. Пассажиры, прошедшие испытание собачьим нюхом, все равно должны сдать и стандартный тест.

Дания: мода на скепсис

Датские рэперы, инфлюенсеры и известный на весь мир диджей попали под шквал критики после того как объявили, что не желают больше ничего делать для борьбы с Covid-19.

Молодые звезды запустили в соцсетях кампанию под хэштегом #ik_doe_niet_meer_mee. На русской язык это словосочетание можно перевести как «Я выхожу».

Однако некоторые из участников после волны критики в «Твиттере» и «Инстаграме» передумали и вышли из кампании.