Коронавирус в мире: почти миллион больных в сутки, ВОЗ опасается краха систем здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страны Европы и США продолжают фиксировать рекордные показатели суточной заболеваемости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал происходящее цунами, которое было спровоцировано пересечением двух штаммов – «Дельты» и «Омикрона». Причиной большей части новых случаев заболевания COVID-19 в мире в настоящий момент является «Омикрон». Согласно проведенным исследованиям, он более заразен, чем все предыдущие штаммы, но вызывает менее тяжелую форму заболевания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Однако, по мнению Гебреисуса, «Дельта» также по-прежнему представляет угрозу населению и системам здравоохранения разных стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 284,6 млн человек, умерли - 5,4 млн.

В период с 22 по 28 декабря в мире было зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день, сообщает AFP. В реальности зараженных может быть еще больше.

Ошеломляющая статистика

Франция второй день подряд сообщает о 208 тыс. заболевших в сутки - это самый высокий показатель за все время пандемии. 53 пациента с Covid-19 находятся в отделении интенсивной терапии, 184 человека скончались в среду.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США среднее суточное число новых случаев за прошедшую неделю составило 265,4 тыс., а в минувший понедельник было зарегистрировано более 440 тыс. заболевших.

При этом главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что это еще не пик. По его мнению, главный удар заражаемости придется на середину января, учитывая численность населения страны и неудовлетворительные темпы вакцинации.

Рекордная заболеваемость наблюдается также в Великобритании, Дании, Португалии и Австралии.

Статистика за минувшие сутки такова:

- Британия - 183,037 заболевших, 57 умерших. В стране снова допускают вероятность, что будет необходимо задействовать полевые госпитали;

- Италия - 98 тыс. (днем ранее заболевших было 78,3 тыс.);

- Дания - 23,2 тыс. новых случаев, из них 1205 человек ранее уже переболели ковидом;

- Португалия - более 26,8 тысяч. Это существенный скачок по сравнению со статистикой вторника, когда было выявлено 17,1 тыс. заболевших;

- Австралия - более 18,2 тыс. случаев. Это рекордный показатель для этой страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован сутками ранее - 11,3 тыс. человек;

- Греция - более 28,8 тыс. заболевших;

В Польше в среду от коронавируса умерли 794 человека - самое большое число смертей в день за все четыре волны пандемии в стране. Почти все умершие не были вакцинированы, сообщают польские власти.

«Всё это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха», - заявил глава ВОЗ.

Главным негативным следствием высокой заболеваемости на данный момент является острая нехватка персонала в ключевых сферах деятельности.

К примеру, профсоюз пожарных Великобритании заявляет, что сейчас около трети пожарных машин в Лондоне не могут быть использованы из-за болезни и самоизоляции членов бригад.

Из-за похожей проблемы в разных ключевых областях власти Испании в среду сократили период необходимой самоизоляции с 10 до 7 дней. При этом в стране наблюдается рекордный рост заболеваемости - 1360 случаев на 100 тыс. человек (статистика минувших суток).

Бустеры - благо не для всех?

Во многих развитых странах развернута кампания по предоставлению населению третьей, бустерной дозы вакцины. В Британии, например, ее получили уже 57% граждан старше 12 лет.

Однако Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге для журналистов, что это может иметь обратный эффект и сделать пандемию более затяжной в глобальном смысле. По его словам, закупая вакцины для третьей дозы, богатые страны создают дефицит препаратов для бедных стран, где еще не все население получило даже первую прививку.

Таким образом, считает глава ВОЗ, создаются благоприятные условия для дальнейших мутаций и распространения вируса.