Коронавирус в мире: Париж снова в масках, Ангела Меркель предупреждает о трудной зиме

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - С пятницы в Париже введено обязательное ношение масок, а канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что зимой ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться. Заболеваемость Covid-19 также выросла в Великобритании, а президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками без соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зарегистрировано около 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 832,4 тысячи человек. Более 16 млн пациентов выздоровели.

Париж надел маски

С утра пятницы в Париже и трех соседних департаментах снова введено обязательное ношение масок в общественных местах. Требование не распространяется на бегунов и велосипедистов. В Марселе аналогичные меры приняли на день раньше.

В четверг во Франции было зафиксировано 6111 новых случаев Covid-19 - это самый высокий показатель с мая. С начала эпидемии во Франции заболели более 260 тысяч человек и 30,5 тысячи умерли.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что коронавирус вновь «усиливает свои позиции», и ношение масок вводится в надежде избежать более жесткого карантина.

Как передает корреспондент Би-Би-Си во Франции Люси Уильямсон, изначально французское правительство намеревалось распространить масочный режим на велосипедистов и тех, кто занимается спортом, однако мэрия Парижа добилась пересмотра этого решения. По мнению парижских властей, принуждать эти две группы к ношению масок «контрпродуктивно и опасно» - особенно с учетом того, что мэр города призывал людей ездить на работу на велосипедах, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт.

Большинство парижан поддерживают решение ввести масочный режим. «Это лучше, чем локдаун», - сказала ей одна из местных жительниц«. Еще один человек отметил, что правительство должно было принять решение об обязательном ношении масок раньше, поскольку тогда «ситуация не была бы такой плохой, как сейчас».

Меркель: Лето дало нам свободу





В Германии на открытом воздухе разрешается ходить без масок, но за пребывание без них в закрытых общественных помещениях и транспорте с 1 сентября устанавливается штраф в 50 евро. Исключением является земля Нижняя Саксония.

Федеральное правительство и земельные власти договорились запретить все массовые мероприятия до конца года. Футбольные матчи Бундеслиги будут проходить без публики. Если ситуация не улучшится, пивной фестиваль «Октоберфест», очевидно, также не состоится.

Кроме того, власти призывают жителей страны прекратить поездки в регионы, которые считаются опасными с точки зрения коронавируса.

Канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции в пятницу предупредила, что худшее, возможно, еще впереди.

«В течение следующих нескольких месяцев ситуация, вероятно, будет более сложной, чем летом, - сказала Меркель. - Благодаря тому, что летом мы находились на открытом воздухе, у нас была свобода и относительная защита от взвешенных частиц». Немецкий лидер имела в виду взвешенные в воздухе микроскопические капли слюны, которые могут распространять коронавирус.

В Испании отмечается новый рост заболеваемости, особенно в Мадриде, Каталонии и Стране Басков. 1 сентября возобновляются занятия в школах, но ученики, включая шестилетних первоклассников, должны будут сидеть на уроках в масках.

Между тем, власти Амстердама и Роттердама, двух крупнейших городов Нидерландов, наоборот решили с понедельника отказаться от обязательного ношения масок в торговых районах.

Ношение масок в нидерландском общественном транспорте остается обязательным, но жители масочный режим в основном не одобряют. После его введения в торговых кварталах Амстердама и Роттердама число покупателей упало почти на 30%. Поэтому мэры этих двух городов разрешили не носить маски, но призвали соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.





Британские города остаются пустыми





В Британии в четверг заболели 1522 человека - это самая высокая цифра с середины июня.

Тем не менее, министр транспорта Грант Шапс в интервью Би-Би-Си заявил, что люди должны возвращаться на рабочие места. На следующей неделе правительство также призовет работодателей снова открывать офисы и объяснять своим сотрудникам, какие меры они предпринимают для обеспечения безопасности.

По данным статистического бюро, в период с 27 июля по 9 августа 39% сотрудников британских компаний работали из дома. При этом в таких отраслях, как образование, информационные технологии и коммуникации, доля работников, не приезжающих в офисы, превышала 70%.

В результате центральные кварталы многих британских городов остаются пустыми, что наносит значительный урон бизнесу, зависящему от офисных работников.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley, в Британии число сотрудников, работающих в своих обычных офисах, вполовину меньше, чем в других крупных европейских странах.

В Англии и Уэльсе также введены штрафы за незаконные музыкальные и танцевальные вечеринки с участием более 30 человек: 10 тысяч фунтов для организаторов и по 100 фунтов для каждого из посетителей.





Оптимизм Дональда Трампа по поводу вакцины





Президент США в четверг выразил уверенность, что вакцина от коронавируса появится «к концу года, или даже раньше».

Он сделал это заявление в речи, где благодарил Республиканскую партию за выдвижение кандидатом на президентских выборах 3 ноября. По традиции, его выступление завершило национальный съезд партии, проходивший четыре дня - в основном в онлайн-режиме.

Но Трамп выступил вживую перед примерно тысячей сторонников на лужайке Белого дома. Большинство из них пришли без масок, а белые пластиковые стулья для аудитории были расставлены на расстоянии не больше фута (30,4 см) друг от друга.





Что еще происходит в мире





22 тысячи берлинцев зарегистрировались в интернете для участия в намеченном на субботу несанкционированном марше против карантинных ограничений, организуемом движением «Querdenken» («Думай своей головой»). 1 августа аналогичное мероприятие собрало 20 тысяч человек.





Профессор Пол Мосс из Бирмингемского университета призвал не паниковать из-за поступившего из Гонконга сообщения о повторном заражении коронавирусом. Это первый подобный случай, причем во второй раз заболевание протекает без симптомов, а было выявлено при тестировании.





17 исследовательских центров Британии объединились в консорциум для изучения того, как работает человеческий иммунитет в отношении коронавируса. В частности, они намерены выяснить, как долго сохраняется невосприимчивость к Covid-19 у переболевших, и почему у людей болезнь протекает с разной тяжестью.





Число выявленных случаев Covid-19 в Аргентине за сутки впервые с начала пандемии превысило 10 тысяч человек. Карантинные меры в стране, начиная с мая, были намного жестче, чем в соседней Бразилии, и ситуация оставалась сравнительно благополучной, но в последние дни по неизвестной причине заболеваемость резко возросла.





Количество новых случаев Covid-19 на Африканском континенте за последнюю неделю снизилось на 20%. Рост наблюдался только в Тунисе, Марокко, Уганде и Буркина-Фасо.





Хорошая вентиляция, наряду с мытьем рук и социальным дистанцированием являются эффективной защитой от коронавируса для работающих в закрытых помещениях, считает технический директор британского Института инженеров-строителей Хайвел Дэвис.





«Когда в помещении находится вирусоноситель, а вы впускаете много свежего воздуха, то тем самым понижаете концентрацию вируса в атмосфере», - говорит он.