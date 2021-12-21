Коронавирус в мире: отмена форума в Давосе, тревожные прогнозы смертности в Британии и вирус у Надаля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным ВОЗ, омикрон-штамм выявлен уже в 89 странах мира и в большинстве мест заболеваемость им увеличивается вдвое каждые полтора дня. Эпидемиологи США опасаются, что для новых заболевших в реанимациях может не хватить места, если американцы не пересмотрят свои планы на Рождество. Власти Британии рассматривают возможность введения дополнительных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии было выявлено почти 275 млн заболевших, более 5,3 млн человек умерли.

Первый случай заболевания штаммом-омикрон в понедельник зарегистрирован на Украине.

У Рафаэля Надаля выявлен коронавирус после возвращения теннисиста с турнира в Абу-Даби. По его словам, в рамках турнира, проходившего также частично в Кувейте, всех участников тестировали каждые два дня, и последний тест испанца, сделанный в минувшую пятницу, дал отрицательный результат. В своем обращении к болельщикам Надаль призвал всех проявлять социальную ответственность в это непростое время.

Европейские фондовые рынки в понедельник отреагировали падением на опасения ивесторов в связи с вводимыми по всему миру новыми ограничительными мерами.

Главный эпидемиолог США и научный советник американского правительства Энтони Фаучи предупреждает, что рождественские поездки грозят новым витком распространения «омикрона», в том числе и среди полностью вакцинированных американцев.

В США на рождественский и новогодний период приходится большая часть годовых авиаперелетов.

Фаучи отмечает, что штамм-омикрон отличается повышенной заразностью, и обращает внимание властей на ограничительные меры, предпринимаемые в Европе.

Накануне он заявил, что над системой здравоохранения страны снова нависла угроза. По его словам, отделения интенсивной терапии многих американских больниц и так заполнены пациентами с другими серьезными заболеваниями. Наплыв больных коронавирусом грозит повторением недавней ситуации тотальной нехватки мест и персонала.

В настоящий момент около 3% всех случаев заболевания коронавирусом в США – результат заражения омикроном, и большинство из них выявлены в штате Нью-Йорк.

Кампания вакцинации в стране идет не такими быстрыми темпами, как рассчитывали власти. Порядка 73% всего взрослого населения США получили по крайней мере одну прививку. Для сравнения – в Британии 70% населения полностью вакцинированы.

США – самая пострадавшая от пандемии страна: более 50 млн заболевших и 806,4 тыс умерших.

В Великобритании ситуация с омикроном – худшая в Европе. За последние сутки в стране выявлено почти 83 тыс новых заболевших. Похожие суточные показатели держатся уже несколько дней подряд.

В стране снова введены такие меры, как обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции, но медики считают, что этого недостаточно и призывают правительство к более решительным действиям.

Первоочередную задачу научные советники Даунинг-стрит видят в том, чтобы предотвратить рост суточных госпитализаций. По их подсчетам, если их число достигнет трех тысяч в день, системе британского здравоохранения (NHS) может грозить коллапс.

Научный совет при британском правительстве SAGE подсчитал, что при нынешнем положении вещей минимальная суточная смертность в Англии составит 600 человек, максимальная – до шести тысяч человек.

Заместитель премьер-министра Доминик Рааб в понедельник заявил журналистам, что на фоне активной вакцинации населения перспективы нового локдауна в рождественский период не высоки, но полностью исключить такую вероятность нельзя.

Руководство английской футбольной Премьер-лиги на экстренном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о приостановке сезона до следующего года на фоне роста случаев заражения среди игроков и персонала. В минувшие выходные из-за вспышки коронавируса были отменены шесть из десяти игр Лиги.

Глава Премьер-лиги Ричард Мартинс призвал коллег и футболистов прививаться.

Между тем некоторые европейские страны отгораживаются от Великобритании. Франция уже несколько дней назад ввела запрет на въезд из Британии без веской причины. Владельцы горнолыжных курортов говорят, что еще один сезон без британцев чреват огромными экономическими потерями и некоторые бизнесы могут их не пережить. По средним подсчетам, британцы составляют порядка 40% всех туристов на французских лыжных склонах.

Накануне Германия пошла еще дальше и полностью запретила въезд для британцев. Граждане Германии могут возвращаться домой из Великобритании, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста и с обязательным двухнедельным карантином даже для полностью вакцинированных.

Власти Германии приняли твердое решение не вводить новый локдаун и заявили, что пятую волну заболеваемости уже не остановить.

Швейцария в понедельник объявила об отмене ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, традиционно проходящего в конце января.

Среди последних ограничений, введенных швейцарским правительством, - обязательная работа из дома для служб и бизнесов, позволяющих такой формат. Вход в бары, рестораны, спортзалы и другие общественные места строго по вакцинным паспортам.

Австрия также готовится ограничить въезд в страну в праздничный период.

В воскресенье в Нидерландах начался жесткий локдаун, вызванный стремительным распространением омикрона. Он продлится по меньшей мере до 14 января, но власти не исключают пересмотра сроков в сторону продления.

Закрылись все магазины товаров не первой необходимости, бары, спортзалы, парикмахерские и салоны красоты. Принимать у себя в доме можно не более двух гостей единовременно, в праздничные дни – не более четырех.

В Дании на период праздников закрылись театры, кинотеатры и другие общественные места, не предоставляющие услуги первой необходимости.

Власти Ирландии объявили, что штамм омикрон стал доминирующим в стране. Об этом говорят исследования новых случаев заболевания. На данном этапе ирландское правительство решило ограничить часы работы баров и ресторанов до 20:00.