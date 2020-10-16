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Коронавирус в мире: обыски в доме главы минздрава Франции, Covid-19 в окружении Байдена

16 Октября 2020, 01:13
Коронавирус в мире: обыски в доме главы минздрава Франции, Covid-19 в окружении Байдена

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Лондоне ужесточили карантин, в доме министра здравоохранения Франции прошли обыски, за две недели до выборов в США Covid-19 обнаружили в команде кандидата в вице-президенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразилось 38,5 млн человек, умерло - почти 1,1 млн.

Британские власти перевели Лондон во вторую категорию наиболее неблагоприятных районов, которая по недавно внедренной трехуровневой системе ограничений означает «зона повышенной опасности заражения».

С полуночи субботы лондонцам, не проживающим под одной крышей, нельзя встречаться в домах, пабах и ресторанах. Общение на открытых пространствах можно продолжать, но компаниями не более шести человек.

Ко второй категории также отнесены еще шесть городов в разных районах страны и целое графство Эссекс. Ранее наиболее неблагоприятными считались районы Манчестера и Ливерпуля.

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала эпидемии приняла участие в мероприятии за пределами королевской резиденции.

В сопровождении внука, принца Уильяма, она встретилась с учеными, принимающими активное участие в разработке методов борьбы с Covid-19. Кроме того, они познакомились с командой, которая была задействована в расследовании отравления «Новичком» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Ни королева, ни принц не надели медицинских масок. Однако все 48 человек, приглашенных на встречу, прошли тест на Covid-19. В Букингемском дворце уверили, что для безопасности королевы были предприняты все необходимые меры.

Ситуация в мире

Полиция Франции провела обыски в домах высокопоставленных членов правительства в рамках расследования их действий в борьбе с пандемией. Среди тех, к кому наведались стражи правопорядка, - министр здравоохранения Оливье Веран и глава Национального агентства общественного здоровья Франции Жером Саломон.

Расследование в отношении чиновников началось по решению суда, вынесенному вскоре после начала эпидемии. Основанием послужила острая нехватка средств индивидуальной защиты, с которой столкнулись французские больницы, а также несвоевременно принимавшиеся решения. Многочисленные судебные жалобы были поданы врачами и родственниками умерших от Covid-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на втором месте в Европе и на 10-м в мире по числу заболевших - 820,3 тыс., 33 тыс. человек умерли. По словам президента Эммануэля Макрона, инфекция распространилась на абсолютно все регионы страны.

В среду комендантский час был введен в самых крупных городах страны - Париже, Марселе, Лилле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе, Гренобле и Монпелье. В общей сложности под жесткие меры попали 22 млн человек.

Covid-19 в команде Камалы Харрис

У директора по коммуникациям при кандидате на пост вице-президента США Камалы Харрис диагностирован коронавирус. Также вирус обнаружили у члена экипажа самолета, услугами которого пользуется Харрис.

В официальном заявлении предвыборного штаба демократов говорится, что Камала Харрис не была в тестном контакте ни с одним из заболевших в последние два дня и на основании существующих в США правил не должна изолироваться.

«Однако в целях предосторожности и в соответствии с приверженностью нашей кампании самым высоким стандартам защиты общественного здоровья, мы отменяем поездки сенатора Харрис по стране до 18 октября», - говорится в заявлении предвыборного штаба Джо Байдена. Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.

Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула открывшийся в Брюсселе двухдневный саммит лидеров ЕС через час после его начала. Ей стало известно, что недавно она находилась в контакте с носителем Covid-19. И хотя ее собственный тест оказался отрицательным, она решила, что разумнее покинуть людное мероприятие.

Правда, до выяснения обстоятельств она успела выступить с речью, в которой, в частности, сказала, что во всем Евросоюзе должны действовать общие правила карантина, так как ситуация в Европе становится все более и более устрашающей.

Новый диагноз - «долгоиграющий Covid-19»

Ученые из Национального института исследований общественного здоровья Британии опубликовали доклад, в котором утверждают, что в некоторых случаях люди могут испытывать симптомы коронавируса гораздо дольше, чем считалось до сих пор.

Бытовало мнение, что легкие симптомы коронавируса продолжаются не дольше двух недель, а более серьезные - три. В результате людям, которые жаловались на плохое самочувствие дольше этого срока, либо переставали верить, либо предполагали у них совсем другие заболевания. И таких больных, говорится в докладе, тысячи.

Продолжительные симптомы могут быть связаны как с самим Covid-19, так и еще с тремя причинами, проистекающими из заболевания коронавирусом: п ерманентными нарушениями в работе легких и сердца; п оследствиями интенсивной терапии; с индромом постковидной усталости.

Таким образом, говорят ученые, Covid-19 перестает быть просто заболеванием, которое можно вылечить в определенный срок, и переходит в категорию долгоиграющих состояний, что требует нового подхода к диагностике и терапии.

В Оксфорде прорыв в сфере тестов

Ученые из Оксфордского университета заявили в четверг, что разработали экспресс-тест на наличие в организме коронавируса, результаты которого могут быть получены менее чем за пять минут вне лабораторных условий.

Университет надеется начать разработку прибора, который будет осуществлять тест, в начале 2021 года и уже через шесть месяцев выйти на рынок с готовой лицензированной продукцией.

По словам ученых, экспресс-тесты на антиген являются залогом для восстановления мировой экономики, так как их можно будет проводить массово и максимально быстро в аэропортах, школах, вузах и других местах массового скопления людей.


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