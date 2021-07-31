Коронавирус в мире: новая вспышка в Китае, Бразилия отменяет контракт на «Спутник»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае - новая, пока небольшая по масштабам вспышка заражений, причем вирус, возможно, прилетел из России; Бразилия отменяет контракт на поставку «Спутника V»; Австралия откроет границы не раньше следующего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

С начала пандемии коронавирусом в мире, по сводной официальной статистике, заразились более 197 млн человек, 4,2 млн из них умерли. Полностью вакцинированы пока всего 14,4% жителей Земли, или 1,12 млрд человек.

Новый очаг в Китае - худшая ковид-вспышка со времен Уханя

В Китае новая вспышка заражений: вирус вначале обнаружили в девятимиллионом Нанкине, откуда он уже распространился в пять провинций и Пекин. Власти подозревают, что вирус прилетел самолетом из России.

Пока обнаружены всего около 200 заразившихся, но государственная пресса называет эту вспышку самой серьезной после Уханя, где впервые был обнаружен новый коронавирус.

Местные власти говорят, что новую вспышку вызвал штамм «Дельта», и первыми ее носителями в Нанкине были уборщики, которые поработали на борту самолета, прилетевшего 10 июля из России.

Аэропорт Нанкина закрыт до 11 августа; власти начали кампанию тестирования всех 9,3 млн жителей города и оказавшихся в нем сейчас приезжих. Тестирование в других местах показало, что вирус уже добрался до 13 других городов, включая Пекин.

Впрочем, эксперты, которых цитирует официальная газета Global Times, говорят, что вспышка обнаружена на самой ранней стадии и распространение вируса вполне можно сдержать.

До сих пор китайские власти, если судить по их собственной статистике, успешно справлялись с распространением вируса, быстро вводя жесткие карантины в очагах заражения и закрывая границы

Бразилия отказывается от «Спутника» - возможно, на время

Бразилия собирается разорвать контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» из-за задержки с ее сертификацией: бразильская компания-партнер россиян не подала нужные данные о вакцине.

Как объявил в четверг министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, подписанный в марте контракт на поставку «Спутника» будет отменен, поскольку бразильский регулятор Anvisa не сертифицировал российскую вакцину в срок.

Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением «Спутника», подписал контракт на поставку вакцины, а также ее производство на месте, с фармацевтической компанией Uniao Quimica. Поставки и производство требовали срочной сертификации, но, как объявил регулятор, компания не предоставила нужные для этого данные о вакцине.

По словам министра здравоохранения, когда и если «Спутник» будет официально одобрен, то Бразилия, возможно, все-таки его закупит, но пока население страны прививают другими вакцинами.

Япония - зона ЧП расширяется

В Японии темп распространения вируса, если судить по результатам анализов, продолжает расти: за последние сутки там обнаружили 10743 заразившихся (накануне было чуть больше 10 тысяч), и премьер-министр Ёсихиде Суга объявил чрезвычайное положение еще в четырех префектурах.

ЧП объявлено на территориях вокруг олимпийского Токио и в мегаполисе Осака на западе страны. Условия чрезвычайного положения в Японии довольно мягкие и не включают, например, предписание сидеть дома: власти лишь рекомендуют не ездить на работу.

В самом Токио, где чрезвычайное положение было введено раньше, за последние сутки обнаружили 3300 новых заразившихся коронавирусом. В столице заняты 60% больничных коек, предназначенных для тяжелобольных ковидом.

Среди участников и персонала Олимпиады за последние сутки нашли 27 новых носителей коронавируса, и их общее число теперь превысило 200 человек. Организаторы Игр уверяют, что жесткий карантин, отсутствие болельщиков и тотальное тестирование, во-первых, позволяют продолжать соревнования, а во-вторых, исключают распространение вируса из олимпийского «пузыря» за его пределы.

Австралия откроется очень нескоро

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна-континент откроет границы не раньше, чем вакцинирует 80% взрослого населения. Пока прививки сделаны примерно 18 процентам взрослых австралийцев.

Моррисон в пятницу рассказал о плане победы над коронавирусом, который составило его правительство. План состоит из четырех этапов, и сейчас Австралия, по словам премьера, находится на первом из них - на этапе подавления и сдерживания вируса путем локдаунов.

Открытие границ со странами, которые Австралия сочтет безопасными, начнется на третьем этапе. На нем же власти разрешат летать за границу - в любые страны - полностью вакцинированным австралийцам.

Этот третий этап, как надеется австралийский премьер, начнется не позже Нового года.

Австралия до сих пор гораздо успешнее, чем большинство богатых стран, справлялась с пандемией: всего 34 тысячи заразившихся и меньше тысячи умерших на 26 миллионов населения. Это результат в том числе быстрого и полного закрытия границ.

Сейчас границы у Австралии открыты только с такой же успешной Новой Зеландией; идут переговоры о включении в этот «пузырь» Сингапура.

Израиль начал кампанию третьей прививки

Израиль стал первой в мире страной, которая начала делать третьи прививки от коронавируса людям старше шестидесяти лет.

Первым так называемую прививку-бустер - инъекцию, поддерживающую и усиливающую иммунитет - получил в пятницу перед телекамерами 60-летний президент Израиля Исаак Херцог.

Президента привили вакциной Pfizer/BioNTech. Присутствоваший при этом премьер-министр Нафтали Беннет сказал журналистам, что Израиль, как пионер в этом деле, обязательно поделится данными об эффекте от третьей прививки со всем миром.

По словам Беннета, на самом деле еще до официального начала этой кампании третью прививку сделали двум тысячам израильтян с пониженным иммунитетом, и серьезных побочных эффектов у них пока не было.

Израиль - один из мировых лидеров вакцинации: двумя дозами привиты уже 57% из 9,3 млн жителей страны. Однако новый, более заразный штамм «Дельта» привел к новому росту числа заразившихся и заболевших: несколько месяцев назад их было всего по нескольку в день, сейчас - более двух тысяч.

Байден призвал платить премии привившимся

Президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать премии в 100 долларов тем, кто сделает прививку от ковида, а также ввел обязательную вакцинацию для федеральных служащих.

В США полностью привиты чуть меньше половины населения.

Деньги на премии штаты смогут взять из федерального фонда борьбы с пандемией размером почти в два триллиона долларов, а кроме того, Байден обещает возместить потери тем малым и средним частным предприятиям, которые дают работникам оплачиваемые выходные для прививки.

Что касается федеральных служащих - их в США два миллиона - то за отсутствие прививки увольнять не будут, но заставят постоянно сдавать анализы и носить маски.

Джо Байден сказал, что эти меры связаны с распространением штамма «Дельта» и «пандемией среди непривитых». По подсчетам медиков, 99% новых смертей от ковида в США приходятся на тех, кто не прошел вакцинацию.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США в опубликованном в четверг докладе утверждает, что штамм «Дельта» в полтора раза заразнее исходного штамма SARS-CoV-2 и также заразен, как ветрянка. При этом смертность от этого штамма - примерно такая же, как и от исходного, и гораздо меньше, чем при птичьем гриппе, гриппе и тем более Эболе.

Штамм «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, появился уже в 132 странах мира, и сейчас на него приходится большинство случаев заражения на планете.



