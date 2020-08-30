Коронавирус в мире: марш отрицателей Сovid-19 в Берлине, отложенный старт «Тур де Франс»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - После ослабления карантинных ограничений в большинстве стран Европы налицо признаки второй волны пандемии. Директор европейского офиса ВОЗ Ганс Клюге объясняет это, в первую очередь, беспечностью молодежи и людей среднего возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Хотя шансов умереть в случае заражения у них действительно меньше, не следует забывать о малоизученных долговременных последствиях Сovid-19, а также об ответственности за старшее поколение, заявил он.

Существенный рост числа заболевших наблюдается также в Аргентине, где в пятницу был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии - 11717 человек, и в Южной Корее.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 24,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 838 тыс. человек. Более 16 млн пациентов выздоровели.

В центре Берлина собрались коронаскептики

Полиция потребовала от участников марша против карантинных ограничений в районе Бранденбургских ворот разойтись, поскольку они не соблюдают предписанную социальную дистанцию.

Накануне суд разрешил проводить мероприятие при условии соблюдения действующих правил.

В марше участвуют около 18 тысяч человек, в том числе семьи с детьми. До настоящего момента он проходил в основном мирно. За сопротивление полицейским задержан один человек.

Это уже вторая с начала августа крупная уличная акция, организованная движением «Querdenken», что можно перевести на русский как «Думай своей головой», или «Думать полезно». Замечено также присутствие членов ультраправых группировок.

«Я здесь для того, чтобы защитить нашу свободу», - заявил один из участников корреспонденту агентства Франс пресс.

Ожидалось, что на митинге выступит приехавший в Берлин племянник Джона Кеннеди и сын его брата Роберта Роберт Кеннеди-младший, известный противник вакцинирования.

Поскольку против ограничений в связи с пандемией в мире выступают главным образом правые, а семья Кеннеди издавна придерживается левых взглядов, Роберт-младший подвергся критике со стороны родственников.

Новый пик в странах Европы

В пятницу во Франции зарегистрированы 7379 новых случаев Covid-19 - самый высокий показатель после 31 марта, когда заболели 7578 человек.

С начала недели заболеваемость в стране растет в среднем на тысячу случаев в день.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что если так пойдет и дальше, он не исключает возобновления жесткого карантина.

Власти уже вернулись к обязательному повсеместному ношению масок в Париже и трех соседних департаментах.

Единственное позитивное отличие от первой волны пандемии состоит в том, что теперь заражаются в основном молодые люди, легче переносящие болезнь.

Испания (3829 случаев за минувшие сутки) и Германия (1549 случаев) также вернулись на уровень конца апреля - первой половины мая. В других европейских странах ситуация также ухудшилась по сравнению с серединой лета, но не так значительно.

Венгрия с 1 сентября вновь закрывает свои границы. В пятницу в стране заболели 132 человека - немного по мировым меркам, но для Венгрии это наивысший показатель за последние три месяца.

В Турции в пятницу от Covid-19 скончались 36 человек - самая большая цифра с 17 мая.

«Тур де Франс» без зрителей

В Ницце в субботу стартовала самая престижная в мире велогонка «Тур де Франс». Ранее она откладывалась из-за коронавируса на протяжении двух месяцев.

«Тур де Франс» проводится с 1903 года и отменялась только во время мировых войн.

За три недели участникам предстоит преодолеть 3484 километра.

Организаторы предупредили, что команда, в составе которой два и более участника покажут позитивные тесты на коронавирус, будет снята с соревнований. Трехкратный чемпион «Тур де Франс» Грег Лемонд с сожалением заметил, что в этом году победителя может определить не спортивное мастерство, а Covid-19.

Гонка пройдет практически в отсутствие зрителей. Раньше на всем пути следования встречать гонщиков выходили большие толпы.

Знаменитая велогонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Отменены были также многодневная велогонка «Джиро д'Италия», а также однодневные соревнования «Милан - Сан-Ремо», «Тур Фландрии» и «Париж - Рубе».

Дети и Covid-19 - скрытые носители

Вирус Covid-19 выживает в носоглотке ребенка до трех недель, при том, что у его носителя нет никаких проявлений болезни, включая чихание и кашель, установили южнокорейские исследователи.

С начала пандемии известно, что дети заражаются реже и переносят заболевание легче, но их роль в распространении коронавируса продолжает вызывать вопросы.

«Было бы нелогично полагать, что дети не распространяют вирус, раз он содержится в их организмах», - говорит завотделением педиатрии Национального госпиталя в Вашингтоне Роберта де Биази.

Однако профессор детских болезней Ливерпульского университета Калум Семпл полагает, что «наличие вируса в дыхательных путях не равнозначно его передаче, если человек не чихает и не кашляет».

В Южной Корее заканчиваются реанимационные койки

В Сеуле и его окрестностях остались свободны всего 15 (4,5%) больничных коек, оборудованных для лечения больных с тяжелым течением Covid-19, сообщил представитель южнокорейского минздрава Ён Тэ Хо.

Неделю назад резерв реанимационных коек составлял 26,5%.

Пятница стала шестнадцатым подряд днем, когда суточная заболеваемость в стране измерялась трехзначными цифрами.

Основными очагами инфекции считаются церкви, офисы, дома престарелых и медицинские учреждения. Подавляющее большинство случаев приходится на Сеул и столичный регион.

Полиция выходит на австралийские пляжи

В Южном полушарии наступает весна. В связи с этим власти штата Виктория, где находится крупнейший город Австралии Сидней, напомнили гражданам о социальном дистацировании на пляжах. Загорающие должны располагаться на расстоянии не меньше длины полотенца друг от друга.

За соблюдением правила будут следить полицейские патрули и спасатели.

В марте пляжи в Cиднее и его окрестностях были закрыты из-за массовых нарушений карантинных правил.

Впервые с начала июля количество новых случаев Covid-19 в штате Виктория снизилось до менее, чем ста в сутки. Есть опасения, что с началом пляжного сезона ситуация может вновь ухудшиться.