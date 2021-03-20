Коронавирус в мире: Европа возобновляет прививки AstraZeneca, и почему вакцина помогает при «долгом ковиде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько европейских стран возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca после его одобрения европейским регулятором. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Но программа вакцинации в Европе идет медленно, и для борьбы с третьей волной пандемии многие ужесточают карантин.

Все больше пациентов с «долгим ковидом» сообщают, что после вакцины их симптомы улучшились. Эксперты, однако, говорят, что нужны дальнейшие исследования.

А на «Оскар» можно будет попасть только лично и при полном параде, несмотря на карантин.

В Европе возобновили вакцинацию AstraZeneca

Европейские страны возобновляют иммунизацию вакциной AstraZeneca после того, как европейский регулятор лекарственных средств (EMA) подтвердил в четверг, что эта вакцина безопасна и эффективна.

К такому выводу специалисты пришли после изучения выявленных случаев появления тромбов у жителей Европы, привившихся препаратом AstraZeneca.

В четверг ЕМА сообщило, что не нашло связи между прививками AstraZeneca и случаями тромбоза у некоторых пациентов.

В числе стран, которые в пятницу снова начинают использовать прививку AstraZeneca, - Франция, Германия, Италия, Португалия, Латвия и Литва.

Испания снова начнет прививать AstraZeneca со среды. Швеция и Норвегия сообщили, что ждут результатов анализа данных своими местными специалистами.

AstraZeneca, торговые войны, медицина и политика

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что, согласно имеющимся данным, вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов. При этом ВОЗ также отметила, что намерена по-прежнему отслеживать ее возможные побочные эффекты.

Это заявление было сделано после того, как в ряде стран ЕС были высказаны опасения относительно ее безопасности.

Первые сомнения были озвучены президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что разработанная в Оксфорде вакцина практически не действует на тех, кому больше 65 лет.

Гораздо более серьезные претензии высказало Министерство здравоохранения Германии, обвинив британское детище в том, что оно вызывает тромбоз синусов твердой мозговой оболочки. Несколько европейских стран, включая Германию, Италию, Нидерланды и Францию, на всякий случай ее запретили.

Как отметил Вольфганг Мюнхау, бывший редактор немецкого издания газеты Financial Times, «в Британии программа вакцинации почти полностью построена на вакцине AstraZeneca, которую уже получили 11 миллионов людей. Если бы она вызывала опасные побочные эффекты, то о них бы уже было известно».

Мюнхау также считает, что ее запрет в ряде стран ЕС - это вопрос не медицинский, а политический, попытка руководства Евросоюза отвести внимание от ошибок, сделанных при планировании европейской программы вакцинации.

При этом одна из главных проблем в разработке и производстве вакцин заключается в том, что этим занимаются частные компании, которые в своем производстве пользуются поставками из разных стран. Например, липиды, биоорганические вещества, используемые при производстве вакцины Pfizer, поставляются из Соединенного Королевства.

По словам политического редактора журнала Spectator Джеймса Форсайта, если политики начинают торговую войну по поводу поставок компонентов, необходимых для производства вакцин против Covid-19, то в проигрыше окажутся все.

А это, в свою очередь, может привести к еще большему обособлению разных стран: «Из этой ситуации британское правительство извлекло урок, насколько важно производить самое необходимое у себя дома. Если в кризисной ситуации нельзя рассчитывать на то, что даже страны со свободным рынком и демократией выполняют контракты, то придется сделать так, чтобы все необходимое медицинское оборудование, и все необходимые лекарства, производились в Британии».

Тем временем финские власти от здравоохранения заявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca по крайней мере на неделю. Интересно, что это заявление появилось на следующий день после того, как Европейское агентство лекарственных средств заключило, что она является и безопасной, и эффективной. Германия, Италия и Франция вернулись к использованию оксфордской вакцины, однако многие их граждане, напуганные предыдущими сообщениями, от нее отказываются.

Швеция пока что намеревается более тщательно рассмотреть заключение Европейского агентства. В Италии были высказаны предложения сделать вакцину AstraZeneca добровольной: ее можно будет получить незамедлительно, тогда как остальных придется ждать.

Цена Covid-19 велика, но могло быть и хуже

Все страны, включая и Британию, пока даже и не начали подсчитывать во сколько миллиардов им обойдется борьба с пандемией, но одно не вызывает сомнений - эта сумма будет очень велика.

В пятницу Отдел по контролю над расходованием бюджетных средств, финансируемый британским министерством финансов для составления независимого прогноза развития экономики, опубликовал отчет, согласно которому в этом финансовом году правительству придется занять в общей сложности 355 млрд фунтов стерлингов.

В феврале эта сумма составила 19 миллиардов, что на 17 миллиардов больше, чем в прошлом году, и это - своеобразный и тревожный рекорд.

С другой стороны, все могло быть еще хуже. Начнем с того, что эта сумма на 2 миллиарда меньше, чем прогнозировалось. К тому же подавляющий процент заемных средств пошел на финансирование экстренных правительственных мер, а не на покрытие дыр в доходной части бюджета. Последняя, по сравнению с прошлым годом сократилась лишь незначительно, что означает, что большая часть компаний и предприятий сумела приспособиться к новым условиям работы во время пандемии.

В начале этой недели Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что, по имеющимся прогнозам, экономика страны восстановится гораздо быстрее, чем было предсказано.

Германия накануне очередного карантина. Меркель говорит, что готова уже на любую вакцину

Континентальная Европа, включая Германию, готовится к третьей волне пандемии Covid-19. Канцлер Ангела Меркель уже сказала, что, вероятно, придется вновь прибегнуть к «резкому торможению» и вновь ввести карантинные меры. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан, одним из первых усомнившийся в безопасности британской вакцины AstraZeneca, признался, что в ЕС просто не хватает доз для того, чтобы значительно уменьшить число новых заражений.

«Нам следует честно оценивать ситуацию, - сказал он. - В Европе просто нет достаточного количества вакцин, чтобы остановить третью волну, опираясь только на программу вакцинации. Число заболеваний растет, велико количество мутаций (более заразные формы), и впереди нас ждут очень непростые недели».

Больше всего правительство озабочено предстоящими пасхальными каникулами. Власти уже призвали граждан отменить путешествия и ограничить празднование только семейным кругом.

На данный момент только 8% граждан Германии получили первую дозу вакцины, по сравнению почти с 39% населения Британии.

В понедельник Меркель встретится с главами федеральных земель, чтобы обсудить введение нового и, возможно, более строгого карантина.

Париж снова на замке, но парикмахерские и школы будут открыты

Около 21 миллионам французов в 16 районах страны снова придется вести ограниченный образ жизни.

Правда, на сей раз карантинные меры будут не такими строгими, и людям будет позволено совершать моцион на свежем воздухе.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Париже, где в отделениях интенсивной терапии находятся более 1200 человек, гораздо больше, чем на пике второй волны пандемии.

Все «не критические для нормального течения жизни» торговые точки будут закрыты, хотя парикмахерским, например, будет разрешено работать при условии соблюдений мер безопасности.

При этом удаляться от дома более, чем на 10 км будет запрещено, за исключением экстренных случаев, в каждом из которых граждане будут должны официально и письменно объяснять, почему эта поездка необходима.

Многие парижане в преддверии карантина решили выбраться подальше от столицы, на поездах либо в личных автомобилях.

Резкий рост числа заболеваний в Польше и частичный локдаун

С субботы частичный локдаун вводят власти Польши. До 9 апреля закрываются торговые центры, учреждения культуры и спорта, ученики трех первых классов начальной школы возвращаются к онлайн-обучению (старшеклассники не ходят в школу большую часть этого года).

Власти Польши пошли на эти меры из-за резкого роста коронавирусной статистики. В пятницу они объявили, что за последнюю неделю дневное число новых случаев заражения выросло на 38%, достигнув 30 тыс., количество смертей в день - на 19% (419), число госпитализированных - на 18%. Больше половины всех новых случаев - это новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии в конце прошлого года.

«Оскар» нельзя будет получить по Zoom

Организаторы кинематографических наград «Оскар» разослали номинантам письмо, в котором попросили всех лично присутствовать на церемонии. Появиться на ней по Zoom будет нельзя.

«Мы приложили огромные усилия, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех - при личном присутствии», - написано в письме.

На 93-й церемонии «Оскар», запланированной на 25 апреля, будут работать команды по обеспечению ковид-безопасности. В их распоряжении будут комплекты для тестирования на коронавирус.

Организаторы «Оскара» решили не следовать примеру предыдущих крупных церемоний сезона, которые проходили онлайн и позволяли не наряжаться по обычному протоколу.

«Оскар» не хочет продолжать этот тренд, и от участников ожидают появления при полном параде.

Некоторым пациентам с «долгим ковидом» стало лучше после вакцины

Врачи и группы пациентов все чаще сообщают о случаях, когда у страдающих от«долгого ковида» проходят или уменьшаются симптомы после вакцинации.

В США газета Washington Post написала о 34-летней Арианне Айзенберг, которая восемь месяцев после заболевания страдала от симптомов «долгого ковида»: мышечных болей, бессонницы, хронической усталости и затуманенного сознания.

Но спустя 36 часов после второй дозы вакцины все эти симптомы как рукой сняло. Похожий эффект от вакцины испытали и другие пациенты, о которых писали медицинский сайт WebMD и различные СМИ.

По словам вирусолога Дэниэла Гриффина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, 40% пациентов с «долгим ковидом», которых он лечил, испытали улучшение симптомов после вакцинации.

В Британии небольшое исследование Бристольского университета показало, что такой эффект наблюдался у трети участников, хотя авторы не исключают и эффект плацебо.

В исследовании участвовали 44 вакцинированных пациента и 22 невакцинированных, которых наблюдали месяц после вакцинации первой группы. У 23,2 % вакцинированных заметно улучшились симптомы (по сравнению с 15,4% невакцинированных). У 5,6% вакцинированных стали меньше ухудшаться симптомы (по сравнению с 14, 2 невакцинированных).

Координатор британской группы поддержки пациентов с «долгим ковидом» Лу Барнс говорит, что примерно 20% участников группы, которым уже сделали прививку, испытали улучшение. В этой группе в «Фейсбуке» сейчас 4,7 тыс. участников.

В Британии более подробные исследования в этой области начинают Университет Экзетера и Имперский колледж Лондона.

Подальше от Лондона

После года карантинов различной степени строгости многие британцы научились работать из дома, а многие руководители пришли к выводу, что сотрудники и в домашних условиях не снижают производительности.

В результате резко выросло число людей, желающих купить дома подальше от столицы. На первом месте оказалось живописное и самое западное графство Англии - Корнуолл. Недалеко от него ушел и такой же живописный Девон.

В интернет-поиске потенциальные покупатели часто требуют наличия гаража, который можно будет перестроить под офис, чтобы совмещать идиллическую жизнь у моря с работой. Популярность удаленных от столицы мест объясняется еще и меньшим числом случаев заболевания Covid-19, благодаря существенно меньшей плотности населения.