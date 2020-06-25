Коронавирус в мире: дефицит дексаметазона и 100 тысяч смертей в Латинской Америке

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить объемы производства препарата дексаметазон, который оказался эффективным в снижении смертности от Covid-19 у пациентов в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что спрос на препарат резко вырос после того, как ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование о преимуществах его использования .

Во время клинических испытаний около 2 тыс. пациентов в стационарах получали в рамках курса лечения дексаметазон. Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

«Следующим испытанием для нас станет наращивание объемов производства, а также быстрое и справедливое распределение дексаметазона по всему миру, делая особый упор на места, где он особенно необходим», - сказал руководитель ВОЗ.

Дексаметазон используется в медицине уже 60 лет. Он обладает противовоспалительным действием. ВОЗ подчеркивает, что препарат следует применять лишь для тяжелобольных пациентов и исключительно под наблюдением медиков.

Смертность в Латинской Америке

Количество людей, умерших от Covid-19 в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, перевалило за 100 тыс., согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Более половины смертей относятся к Бразилии, где показатели заражений и смертности от коронавируса уступают лишь США.

Более 23 тыс. человек умерли в Мексике. Власти Бразилии и Мексики, в отличие от соседних стран, не стали вводить жесткие карантинные меры. Много жертв также в Перу и Чили - 8,4 тыс. и 4,5 тыс. человек.

В Латинской Америке прирост случаев заражения опережает темпы США и Европы. По словам экспертов, в некоторых странах пик пандемии еще не пройден.

Рост новых заражений в Дели

В столице Индии Дели зарегистрировано самое большое число новых заражений за сутки с начала пандемии - почти 4 тыс. случаев. Всего в Дели с начала пандемии Covid-19 выявили примерно у 66 тыс. человек. Это второй показатель в стране после Мумбаи.

Кривая заболеваемости в индийской столице продолжает расти. Власти уверяют, что будут еще более пристально отслеживать перемещения людей и выявлять контакты заразившихся.

Индия ранее ослабила жесткие карантинные меры, но темпы распространения болезни остаются высокими. Всего в стране выявлено более 440 тыс. случаев заражений, 14,4 тыс. человек скончались.

ЕС и Мальдивы открываются для туристов, Нью-Йорк разрешает купаться

15 июля для туристов вновь откроются Мальдивские острова, сообщил президент страны Ибрагим Солих. Иностранным гостям по прибытии не нужно будет сдавать тест на коронавирус.

Туризм является основным источником дохода для Мальдив. С марта из-за пандемии было приостановлено международное сообщение. За все время заражение коронавирусом выявили у 2200 жителей страны.

В Евросоюзе обсуждают планы по открытию границ с 1 июля, за исключением пребывающих из стран, где по-прежнему наблюдается высокий уровень заражений коронавирусом. В частности, границы предлагается пока не открывать для туристов из США и России.

Странам союза необходимо решить, какие критерии необходимо учитывать, прежде чем считать другое государство безопасным.

Скорее всего, США будут признаны страной с неблагополучной ситуацией и въезд оттуда останется закрытым. Такое же решение, как следует из просочившегося в СМИ проекта документа, будет принято по России, Бразилии и некоторым другим странам.

В Нью-Йорке с 1 июля снова можно будет купаться на пляжах, сообщил мэр города Билл де Блазио.

«Давайте будем соблюдать осторожность, социальное дистанцирование, носить маски даже на пляже», - написал он в Twitter. Пляжи в городе открылись с 25 мая, но купание до сих пор было запрещено.