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    02:30, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус в мире: число смертей превысило 5 миллионов

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число смертей от коронавируса во всем мире перевалило за 5 млн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро понедельника число смертей от коронавируса во всем мире превысило отметку 5 млн. Почти половина зарегистрированных смертей приходится на долю стран с доходом выше среднего или высоким (таких как США, страны ЕС и Бразилия), где проживает восьмая часть всего населения планеты. В одних только США жертвами коронавируса стали свыше 740 тыс. человек - больше, чем в какой бы то ни было другой стране.

    Эксперты подсчитали, что коронавирус унес столько же жизней, сколько все мировые конфликты с 1950 года, и стал третьей главной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

    При этом ученые уверены, что цифра в 5 млн почти наверняка ниже реальной, поскольку не все из умерших тестировались на коронавирус, а те, кто скончался дома, без медицинской помощи, особенно в бедных странах, и вовсе остались незарегистрированными.

    За 22 месяца с начала пандемии менялись и очаги заболеваемости. Сейчас вирус особенно быстро распространяется в России, на Украине и других странах Восточной Европы, особенно там, где слухи, дезинформация и недоверие к властям препятствуют вакцинации.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости
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