Коронавирус в мире: Австралия откроет границы для привитых и новый локдаун в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Австралия готовится открыть границы для полностью привитых, в Индии одобрена вакцина «Спутник Лайт», Индонезия ужесточает социальные ограничения в столице и на Яве и Бали, Таиланд размышляет об отмене некоторых ограничений. Как в других странах мира продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией - в материале агентства BBC News «Русская служба новостей», передает МИА «Казинформ».

Австралия откроет границы для полностью вакцинированных

Спустя почти два года после того, как правительство отправило Австралию в локдаун, международная граница вновь открывается для полностью вакцинированных посетителей.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что новые пограничные правила вступят в силу 21 февраля. Министр внутренних дел Карен Эндрюс заявила, что не привитым путешественникам по-прежнему придется подавать специальное заявление, чтобы приехать в Австралию, и, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну, пройти карантин в отеле.

Правительство страны постановило, что для того, чтобы считаться привитыми, люди должны пройти полный курс вакцинации. В большинстве случаев курс состоит из двух доз, но для некоторых вакцин это только одна доза.





Индия одобрила «Спутник Лайт»

Генеральное управление по медицинским препаратам Индии (DCGI) выдал разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Союза Мансух Мандавия.

По его словам, это решение поможет в борьбе с пандемией. Это уже девятая вакцина, одобренная для применения в Индии.





В США снижается уровень заражения

В Соединенных Штатах число случаев заражения COVID-19 превысило 76 млн. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число погибших от коронавируса в стране превысило 902 тысячи человек.

По словам Скотта Готлиба, бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, все больше школ в США начнут смягчать правила по ношению масок, как только общий риск от эпидемии «омикрона» пойдет на спад.





Новый локдаун в Китае

В китайском городе Байсе в провинции Гуанси с населением в три с половиной миллиона человек введен локдаун из-за вспышки COVID-19. По мировым стандартам, вспышка незначительна, но ограничения, в том числе запрет на несущественные поездки, введены в соответствии с национальными рекомендациями по быстрому сдерживанию любых вспышек. Накануне главный эпидемиолог Китая У Цзунью заявил, что, пока другого способа сдержать распространение вируса нет, страна не будет корректировать свою политику борьбы с пандемией.

В Гонконге поставлен очередной рекорд коронавирусных инфекций. В понедельник в городе было зарегистрировано более 600 случаев заражения. Все последние случаи заражения были локальными, в 136 из них источник заражения не удалось отследить. По словам официальных лиц, около 15 случаев заболевания были выявлены в муниципальных жилых массивах в Туен Мун и Ша Тине, где было протестировано более 7200 жителей, и сообщалось о более чем 300 предварительных положительных результатах тестов.





Отмена части ограничений в Таиланде

Министерство здравоохранения Таиланда собирается предложить ослабление некоторых ковидных ограничений и отказаться от введения локдаунов при появлении сообщений о вспышках коронавируса.

По словам представителя Департамента по контролю за заболеваниями Опаса Карнкавинпонга, другие страны ослабляют некоторые ограничения, и Таиланд готов последовать их примеру. Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь.

Разрешение для пациентов с легкими симптомами или вообще без них изолироваться на дому помогло освободить больничные койки для тяжело больных. Недавние случаи смерти от вируса - это люди в группе риска, в том числе старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями и беременные женщины, некоторые из которых еще не получили бустерную дозу вакцины.





Индонезия ужесточает ограничения в столице, на Яве и на Бали

По словам высокопоставленного министра кабинета министров, Индонезия ужесточит карантинные меры в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява, чтобы сдержать всплеск коронавируса.

Меры, объявленные в понедельник, включают ограничение на число посетителей в некоторых закрытых помещениях. Министерство транспорта при этом пояснило, что иностранные туристы по-прежнему смогут въезжать в страну через столицу Джакарту. Ранее сообщалось, что иностранным туристам и индонезийцам, возвращающимся из отпуска за границей, в качестве дополнительной меры предосторожности будет временно запрещено летать в Джакарту. В новом заявлении говорится, что туристы с надлежащими документами могут прибывать через аэропорты Джакарты и Бали, а также через Батам и Танджунг-Пинанг на островах Риау недалеко от Сингапура.

В Индонезии в воскресенье было зарегистрировано более 36 тысяч новых случаев инфекций, а коэффициент занятости коек в столичных больницах достиг 63% по сравнению с 45% в январе.

Старший министр кабинета Лухут Панджайтан, курирующий противовирусные меры на Яве и Бали, объявил об ужесточении социальных ограничений в Джакарте, Бали, а также в городе Бандунг на Западной Яве и Джокьякарте в Центральной Яве. В соответствии с новыми правилами, супермаркеты, торговые центры и рестораны будут работать на 60% вместимости, а присутствие в молитвенных домах будет сокращено до 50%.

Министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин заявил, что в трех провинциях, в том числе в Джакарте, Бантене и Бали, уровень заражения уже превысил показатели июля прошлого года, когда в стране активно распространялся вариант «дельта». При этом количество госпитализированных остается сравнительно низким. Официальные лица Индонезии предупреждают, что рост заболеваемости может продолжаться до конца февраля.