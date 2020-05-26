Коронавирус: в Минздраве разработали алгоритм вручения аттестатов выпускникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что при торжественном вручении аттестатов должна строго соблюдаться социальная дистанция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы находимся в тесном контакте с Министерством образования и науки РК. Также рассматриваем вопросы проведения Единого национального тестирования, вручения аттестатов. Мы разработали алгоритм вручения аттестатов. Он еще не утвержден, пока что его прорабатываем. Каждый ребенок, проучившись 11 лет, хочет торжественно получить аттестат. Это важно и для родителей», - отметила Айжан Есмагамбетова. в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «Минздрав сообщает».

По ее словам, этот вопрос долго обсуждался.

«По нашем алгоритму, это мероприятие обязательно должно проводиться на открытом воздухе. Кроме того, следует расчертить границы, чтобы соблюдалась дистанция. Мы понимаем, что хотят прийти и родители, и близкие родственники. Но, к сожалению, лучше что-то, чем ничего. Поэтому предложили сократить количество членов семей, которые будут присутствовать на мероприятии. Мы настаиваем на том, чтобы соблюдалась социальная дистанция и контактов было меньше», - заключила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.