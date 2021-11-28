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Коронавирус: в «красной» зоне - только одна СКО

28 Ноября 2021 09:50
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Коронавирус: в «красной» зоне - только одна СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «желтой» зона: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская область.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистанская, Восточно-Казахстанская области.




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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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