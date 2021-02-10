11:03, 10 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: в «красной» зоне по-прежнему находятся три региона РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля, по-прежнему в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская и Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ».
В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.