10:53, 15 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: в «красной» зоне – одна область, в «желтой» - пять регионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 февраля в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находится лишь Павлодарская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению COVID-19.
В «красной» зоне: Павлодарская область.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.