Коронавирус: в «красной зоне» Акмолинская и Павлодарская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля. В «красной зоне» продолжают находится Акмолинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне»: Акмолинская, Павлодарская области.

В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1341 человек выздоровели.