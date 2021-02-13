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    09:55, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: в «красной зоне» Акмолинская и Павлодарская область

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля. В «красной зоне» продолжают находится Акмолинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне»: Акмолинская, Павлодарская области.

    В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1341 человек выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Минздрав РК Павлодарская область Акмолинская область
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