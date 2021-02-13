09:55, 13 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: в «красной зоне» Акмолинская и Павлодарская область
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля. В «красной зоне» продолжают находится Акмолинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне»: Акмолинская, Павлодарская области.
В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной зоне» - все остальные регионы.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1341 человек выздоровели.