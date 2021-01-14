Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января , в «красной» зоне находятся Акмолинская и Костанайская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.