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Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области

14 Января 2021 10:03
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Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января , в «красной» зоне находятся Акмолинская и Костанайская области.

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В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.


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#Акмолинская область   #Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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