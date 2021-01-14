Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области

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Коронавирус: в «красной» зоне - Акмолинская и Костанайская области
14 Января 2021 10:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января , в «красной» зоне находятся Акмолинская и Костанайская области.
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В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
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