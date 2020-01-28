Коронавирус в Китае: за сутки увеличилось число заболевших на более 1,7 тысяч человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае за минувшие сутки количество больных новым коронавирусом увечилось на 1 771 человек, всего в стране подтверждены 4 515 диагноза, под подозрением находится еще более 6,9 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

За последние сутки число заболевших в 30 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 1 771 человек, в тяжелом состоянии находятся 515 пациентов, погибших 26 человек (провинции Хубэй – 24, Пекин – 1, Хайнань – 1), выписано из больницы 9 пациентов, под подозрением на новый коронавирус находятся 2077 человек.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.