Коронавирус в Китае: о ситуации казахстанцев в Ухане рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В китайском городе Ухань, где выявлен новый тип коронавируса, находятся 98 казахстанских студентов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Айбек Смадияров, в городе Ухань зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией, возбудителем которой является новый тип коронавируса. Количество зараженных перевалило уже за 830 человек, погибших - 25 человек.

«В Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов. В городе остаются 98 студентов, а остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и в другие третьи страны. Со всеми находящимися в Ухане студентами наши дипломаты установили связь. Посредством популярных мессенджеров студенты как в городе Ухань, так и в других городах Китая были уведомлены о мерах предосторожности и правилах поведения в сложившихся эпидемиологических условиях. С руководством тех вузов, где числятся наши студенты, имеются рабочие контакты. Посольство Казахстана также на связи с управлением иностранных дел провинции Хубэй», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Он отметил, что Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством иностранных дел внимательно мониторят эпидемиологическую ситуацию в КНР.

«В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан принимается комплекс санитарных противоэпидемиологических и профилактических мер. В частности, в аэропортах Казахстана осуществляется санитарный карантинный контроль. Все пассажиры проходят сканирование, усилен мониторинг рейсов, пребывающих из Китая. В связи с введением карантина для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону. Советуем следить за информацией на сайтах посольства РК в КНР и МИД РК и четко следовать рекомендациям местных органов власти», - проинформировал официальный представитель.

По имеющейся информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, казахстанских граждан нет. Тем не менее, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй.

«Органами здравоохранения Китая приняты все необходимые меры по купированию широкого распространения вируса за пределы провинции. В городе Ухань и в близлежащих городах провинции Хубэй введен карантин, приостановлены все виды транспортных сообщений. В этой связи, Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся или планирующим посетить Китай, принять меры предосторожности и временно воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубей, где наблюдается наибольший риск заражения до ликвидации эпидемиологической угрозы. Вместе с тем, необходимо избегать посещения мест с большим скоплением людей и строго следовать требованию местных властей. При подозрении на заболевание нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения и сообщить в посольство Казахстана в КНР», - заявил А. Смадияров.

Фото: delo.ua