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Коронавирус в Китае: о ситуации казахстанцев в Ухане рассказали в МИД РК

24 Января 2020 17:16
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Коронавирус в Китае: о ситуации казахстанцев в Ухане рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В китайском городе Ухань, где выявлен новый тип коронавируса, находятся 98 казахстанских студентов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировал Айбек Смадияров, в городе Ухань зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией, возбудителем которой является новый тип коронавируса. Количество зараженных перевалило уже за 830 человек, погибших - 25 человек.

«В Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов. В городе остаются 98 студентов, а остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и в другие третьи страны. Со всеми находящимися в Ухане студентами наши дипломаты установили связь. Посредством популярных мессенджеров студенты как в городе Ухань, так и в других городах Китая были уведомлены о мерах предосторожности и правилах поведения в сложившихся эпидемиологических условиях. С руководством тех вузов, где числятся наши студенты, имеются рабочие контакты. Посольство Казахстана также на связи с управлением иностранных дел провинции Хубэй», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Он отметил, что Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством иностранных дел внимательно мониторят эпидемиологическую ситуацию в КНР.

«В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан принимается комплекс санитарных противоэпидемиологических и профилактических мер. В частности, в аэропортах Казахстана осуществляется санитарный карантинный контроль. Все пассажиры проходят сканирование, усилен мониторинг рейсов, пребывающих из Китая. В связи с введением карантина для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону. Советуем следить за информацией на сайтах посольства РК в КНР и МИД РК и четко следовать рекомендациям местных органов власти», - проинформировал официальный представитель.

По имеющейся информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, казахстанских граждан нет. Тем не менее, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй.

«Органами здравоохранения Китая приняты все необходимые меры по купированию широкого распространения вируса за пределы провинции. В городе Ухань и в близлежащих городах провинции Хубэй введен карантин, приостановлены все виды транспортных сообщений. В этой связи, Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана, находящимся или планирующим посетить Китай, принять меры предосторожности и временно воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубей, где наблюдается наибольший риск заражения до ликвидации эпидемиологической угрозы. Вместе с тем, необходимо избегать посещения мест с большим скоплением людей и строго следовать требованию местных властей. При подозрении на заболевание нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения и сообщить в посольство Казахстана в КНР», - заявил А. Смадияров.

Фото: delo.ua
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Ключевые слова: МИД РК, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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