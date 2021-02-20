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    10:05, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне не осталось ни одного региона

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 20 февраля в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией не осталось ни одного региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК Павлодарская область
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