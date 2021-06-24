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    10:15, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Казахстане: шесть регионов – в «желтой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обновились зоны распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 июня, Нур-Султан находится в «красной» зоне.

    В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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