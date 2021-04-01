10:21, 01 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус в Казахстане: количество регионов в «красной» зоне возросло до шести
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 1 апреля шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: город Шымкент и Карагандинская область.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.