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    08:35, 08 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 ноября 2021 года, в «красной» зоне остаются четыре области. При этом Восточно-Казахстанская область перешла в «зеленую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

    Ранее ВКО находилась в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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