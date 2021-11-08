08:35, 08 Ноябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 ноября 2021 года, в «красной» зоне остаются четыре области. При этом Восточно-Казахстанская область перешла в «зеленую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Ранее ВКО находилась в «желтой» зоне.