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Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону

6 Февраля 2022 09:17
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Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Жамбылская область.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, вчера, согласно матрице оценки эпидситуации в регионах страны, Мангистауская область находилась «желтой» зоне.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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