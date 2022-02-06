Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
6 Февраля 2022 09:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеБолее 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19 Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане 13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: Жамбылская область.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Напомним, вчера, согласно матрице оценки эпидситуации в регионах страны, Мангистауская область находилась «желтой» зоне.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 92 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
- Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC
- Более 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
- 13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн