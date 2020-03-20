Коронавирус в Казахстане. Брифинг заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова

Выступление заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на онлайн-брифинге о принимаемых мерах по нераспространению COVID-19 на территории Казахстана на текущее время.

Құрметті қазақстандықтар!

Коронавирус инфекциясы әлемнің 160 еліне таралды.

Бүгінгі таңда елімізде 49 факт тіркеліп отыр, оның ішінде жаңадан 3-уі Алматы қаласында және 2-уі Қарағанда облысында.

Республикада өлім жағдайлары жоқ.

Мемлекет басшысының Өкімімен Қазақстан халқының қауіпсіздігі үшін елімізде төтенше жағдай енгізілді.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің жетекшілігімен Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмыс істеуде.

Қазіргі кездеҮкімет тәулік бойы жұмыс істейді, нақты шешімдер бір-екі күн ішінде қабылдануда.

Қабылданып жатқан шаралардың негізгі мақсаты - коронавирус індетінің еліміздің басқа өңірлеріне таралуына тежеу жасау. Сондықтан:

1. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларына кіріп-шығу шектетіледі – наурыз айының 22-нің 00-сағатынан бастап аталған екі қаламен әуе, теміржол, автобус арқылы адам тасымалы тоқтатылады.

22-не дейін азаматтарға Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларына еркін келуге немесе кетуге болады.

2. Өндірістік товарлар сататын және ойын-сауық орталықтары, мәдениет, тамақтану және қызмет көрсету орталықтары уақытша жабылды.

Азық-түлік дүкендері мен дәріханалар бұрынғы тәртібінде жұмыс істейді.

3. Қазақстан Президентінің шешімімен мемлекеттік қызметшілердің 70% қашықтықтан қызмет ету тәртібіне өтеді.

Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының меншік түріне қарамастан барлық басқа мекемелерінің жұмысы қашықтықтан қызмет ету тәртібіне өтеді.

Бұл шаралардың негізгі мақсаты – әр азаматтың өз үйінде болуын, басқа адамдармен қарым-қатынасын толығымен шектеуді қамтамасыз ету.

4. Үкімет тарапынан азық-түлік пен халыққа қажетті тауарлармен қамтамасыз ету жолдары толығымен қаралған. Бұл жұмыстарға 32 млдр. тг. астам бөлу жоспарлануда (республикалық бюджеттен – 14,8, жергілікті бюджеттен – 18).

Қажетті тауарлардың бағасын көтеру фактілері кездескен жағдайда қатаң заңды шаралар қолданылады.

5. Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында салықтардың бірқатар түрінен жеңілдіктер қарастырылды:

- шағын және орта бизнестің жекелеген санаттары үшін (сауда ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, көрмелер)жеке мүлікке төленетін салықтарды және салықтар бойынша қарыздарын төлеуді уақытша тоқтату;

- жалпы тәртіпте жұмыс істейтін 72 мың кәсіпкерді жылдың аяғына дейін 10%-дық жеке табыс салығынан босату.

Бұл шаралар қаржы жағдайы нашарлаған бизнес өкілдерін қолдау үшін жасалып отыр.

6. Елбасының халыққа арнаған Үндеуіне сәйкес Үкімет қызметкерлердің еңбек құқықтарын сақтауға ерекше назар аударатын болады.

Қазіргі таңда, бүгінгі жұмыс орындарын сақтаумен қатар 431 мың жаңа жұмыс орнын ашу міндеті тұр.

Осыған орай, Үкімет тарапынан 300 млрд.тг. қарастырылып Жұмыспен қамту жол картасы әзірленді.

Осыған орай, мекеме басшыларын, бизнес қоғамдастығын жұмысшылардың еңбек құқықтарын қамтамасыз ету, қысқартуға жол бермеу арқылы әлеуметтік келеңсіздіктердің алдын-алуға шақырамын.

7. Медициналық бетперделер мәселесіне келсек – бұл Үкіметтің тұрақты бақылауында тұрған жұмыс.

Бүгін Қазақстанда күніне 365 мың маска шығарылады. Алдағы мақсат – күніне 1 млн. данаға жеткізу.

ҚҰРМЕТТІ ОТАНДАСТАР!

Бүгінгі әлемдік экономикалық жағдай барша мемлекеттер үшін үлкен сын сағаты болып отыр.

Әр адам өтетін бабаларымыздан қалған үш сынақ қағидасы бар – бақ сынағы, қиыншылық сынағы, өлім сынағы деген.

Бүгінгі жағдай адам баласына ғана емес, мемлекетімізге, тәуелсіздігімізге түскен сынақ болып отыр.

Ұлтымыз өз тарихында бұл сияқты сынақтардан қаншама рет ауызбіршілігінің арқасында өткен, адамгершілігінің арқасында халық болып жабыла көтерген.

Біз, бүгінгі ұрпақ та, бірлесе отырып, жұмыла көтеріп, ортақ шешімдеріміздің арқасында барлық мәселелерді еңсереміз деп сенемін.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!

Как Вам известно, решением Главы государства Касым-Жомарт Кемеловича Токаевана месячный срок в стране введен режим чрезвычайного положения.

Под председательством Премьер-Министра РК создана Государственная комиссия, проведено 3 заседания.

Правительство сегодня работает в круглосуточном режиме, конкретные решения принимаются в течение одного-двух дней.

Все они направлены на защиту жизни и здоровья нашего населения:

Первое , со вчерашнего дня введен карантин на территории городов Нур-Султан, Алматы, что соответствует международной практике.

Мы будем бороться с вирусом под лозунгом « чем меньше движения, тем меньше распространения» .

В этой связи было принято решение ограничить въезд - выезд с территории городов Нур-Султан, Алматы.

С 00:00 часов 22 марта т.г. приостанавливается сообщение всех видов транспорта с городами Нур-Султан и Алматы, это касается авиа, железнодорожные, автобусные перевозки.

При этом до этого дня граждане спокойно могут прибыть или покинуть города Нур-Султан и Алматы.

При выезде из двух городов устанавливаются мобильные пункты с дежурством медицинских работников, будет введено обязательное анкетирование всех покидающих.

Эти меры предпринимаются для мониторинга состояния людей инедопущения распространения вируса в другие регионы.

Второе, временно закрыты непродовольственные торговыеи развлекательные центры, заведения культуры, питания и услуг.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу с доставкой на дом.

При этом магазины по продаже продуктов питания и аптеки будут работать в прежнем режиме.

По поручению Главы государства до 70% сотрудников государственных организаций перейдут на дистанционную работу.

Организациям г.Нур-Султан, Алматы независимо от форм собственности рекомендовано перевести работу на дистанционную форму работы.

Тех, кто работает дистанционно, просим без необходимости не покидать свои дома.

Подчёркиваю, что данные ограничительные меры распространяются только на Нур-Султан, Алматы.

Третье, во всех регионах будут усилены меры по санитарной обработке, дезинфекции остановок, общественного транспорта, улиц и других социально значимых объектов.

Четвертое, принято решение с 16 мартадо 6 апреля отпустить школьников наканикулы, все колледжи и ВУЗы переведены на дистанционное обучение.

Все дошкольные организации городов Нур-Султан и Алматы временно закрыты на период карантина, а в других регионах функционируют в штатном режиме(сегодня 28% детей посещают детсады по стране).

Пятое, хочу заверить, что будет осуществлена бесперебойная поставка продуктов и товаров первой необходимости.

В стране продуктовых запасов и лекарственных средств имеется в достаточном количестве.

Правительством, акиматами регионовбудет выделено более32 млрд.тг.(РБ – 14,8 МБ – 18)для обеспечения продовольственной безопасности и пополнения Стабилизационных фондов.

Хотел бы обратиться к субъектам бизнеса, что мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению.

Соответствующими госорганами будет проводиться жесткий мониторинг изменения цен, а при выявлении фактов спекуляции, будут применены самые жесткие санкции.

Шестое, в режиме чрезвычайного положения, важно не допуститьнарушение правопорядка.

Поэтому органами внутренних дел в усиленном режиме будет вестись контроль по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

Седьмое, в целях поддержки предпринимательствавыработаны ряд налоговых стимулов для отдельных категорий МСБ(ТРЦ, кинотеатры, выставки): временное освобождение от налога на имущество, приостановление пени по налоговой задолженности.

Также, предлагается освобождение до конца года 10%-го индивидуального подоходного налога предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме (72 тыс. предпринимателей).

Все данные меры позволят поддержать бизнес, у которых произошло ухудшение финансового состояния.

Восьмое, в соответствии с обращением народу Елбасы особое внимание Правительством будет уделено соблюдению трудовых прав работников.

В текущей ситуации крайне важная задача стоит не только обеспечить сохранение текущих рабочих мест, но и создать 431 тысячу новых рабочих мест.

В этой связи Правительством разработана Дорожная карта занятости, на реализацию которой будет предусмотрено 300 млрд.тг.

Программа позволит обеспечить занятость, а также решить наиболее актуальные инфраструктурные вопросыв регионах: реконструкция и ремонт социальных, жилищно-коммунальных объектов.

Вместе с тем, обращаюсь к руководству предприятий, бизнес сообществу предпринимать все меры по минимизации социальных последствий, обеспечив соблюдение трудовых прав работников и недопущение их сокращения.

Девятое, бурное обсуждение у населения вызывает вопрос дефицита медицинских масок.

Заверяю, руководство Правительства ежедневно работает над вопросом увеличения объемов производства отечественными производителями.

Если сегодня ежедневно в стране производится 365тыс. масок, то в ближайшей перспективе стоит задача увеличить объемы до 1 млн.

Десятое, м ы должны обеспечит возврат более 5 тысяч казахстанских туристов, находящихся за рубежом.

В условиях масштабного сокращения рейсов по всему миру, принимаются беспрецедентные меры по их вывозу чартерными рейсами, подчеркиваю, не за счет государства (за счет туристского фонда «Камкоркыр»).

Только до 23 марта т.г. запланировано 18 рейсовпо возврату более 4 тыс. казахстанских туристов (оставшиеся будут вывезены позже).

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

Несмотря на определенные трудности, государствомбудут выполнены все обязательства по социальному обеспечению казахстанцев.

Мы призываем Вас с пониманием и поддержкой отнестись к предпринимаемым государством мерам.

Прошу проявить понимание и оказывать содействие работе правоохранительных органов, медиков и санитарно-эпидемиологических служб.

Все это делается дляВашего блага, благополучия Ваших близкихиподдержания социальной стабильности в нашей стране.

Елбасы, Главой государстваи Правительством прилагаются все усилия для обеспечения жизнедеятельности населения Казахстана.

Однако только всеобщими усилиями мы можем преодолеть все трудности!

Наш успех и здоровье нации зависит от каждого из нас, а сегодня наша сплочённость необходима как никогда, Біз біргеміз!

ҚҰРМЕТТІ ОТАНДАСТАР!

Мемлекет өзінің барлық міндеттерін толығымен орындайды.

Қазақ халқында алты байлықтың қадірін білү деген ұғым бар.Соның ішінде денсаулықтың, өмірдің, халықтың, туған-туыс пен дос-жаранның, қолда бардың қадірін білу.

Қазіргі жағдайда әр адам өз отбасына, ұжымына, туған-туыстарына жауапты тұлға ретінде сақтық шараларын жасап, мемлекет тарапынан жасалып жатқан шектеулерді дұрыс түсініп, уақытша енгізілген талаптарды орындауы қажет.

Мұның бәрі адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалынып отыр.

Бүгін баршамызға қажырлы қайрат, терең сабыр, тәртіп пен ұқыптылық қажет.

Берекеміз ауызбіршілікте.

Ырысымыз ынтымағымызда.

Біз қашанда біргеміз.

Сондықтан, ақиқатты ақпаратқа ғана сеніп, қоғамда үрей туғызбауға шақырамын.

Назарларыңызға рахмет!